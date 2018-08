Nevezmete migranty? Potrestáme vás! hrozí Česku z Bruselu

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani ve čtvrtek znovu kritizoval země visegrádské skupiny, kam patří i Česká republika, za jejich neochotu přijímat migranty z jiných zemí EU. Tyto země by podle Tajaniho měly také převzít zodpovědnost za tento unijní problém, jinak budou potrestány. Tajani to řekl agentuře ANSA v souvislosti s migranty na lodi italské pobřežní stráže, která kotví na Sicílii a které italská vláda odmítá pustit do země bez slibu, že jí s nimi unijní státy pomohou.

"Kdyby země EU schválily návrh Evropského parlamentu na reformu dublinského systému, neřešili bychom teď problém lodi Diciotti," řekl ve čtvrtek Tajani. "Tohle byl klíč k řešení, protože předpokládal okamžité přerozdělení migrantů," řekl také Tajani.

Země visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) kritizoval za jejich neochotu přijímat migranty na základě unijních kvót. "Solidarita není jednosměrná, když opustily diktatury, dostaly pomoc od Evropy a nadále ji přijímají," uvedl Tajani v narážce na země Visegrádu, které do unie vstoupily po pádu komunistických režimů.

Podle Tajaniho by státy, které nepřijmou zodpovědnost a solidaritu za řešení migračního problému, měly být potrestány. Finanční sankce vůči zemím EU, které by odmítaly migranty s prokázaným nárokem na azyl, prosazuje i francouzský prezident Emmanuel Macron. Letos v červnu prohlásil, že je pro sankce pro případ nesolidárnosti a pro to, aby financování strukturálních fondů bylo podmíněno i tímto ohledem.

Tajani dnes agentuře ANSA řekl, že bude pokračovat v boji za migrační solidaritu i na dalším summitu EU, neformální vrcholná schůzka se koná 20. září ve Vídni, pravidelný summit pak v říjnu v Bruselu.

O reformě azylového systému jednají země EU neúspěšně už několik let. Nejspornější částí reformy je právě povinné přerozdělování žadatelů o azyl v rámci unie, k němuž se staví skepticky nejen státy Visegrádu, ale například i Rakousko, které tento půlrok unii předsedá.