Nevládní lodě přivezly do Itálie 120 tisíc lidí. Pokryly pětinu akcí

Loděmi nevládních organizací nepřipluly k italským břehům statisíce migrantů, jak tvrdí italský ministr vnitra a šéf protiimigrační Ligy Matteo Salvini, ale v průměru asi 30 tisíc ročně. Od srpna 2014 to bylo celkem přes 120 tisíc osob. K takovému závěru dospěla francouzská tisková agentura AFP, která se opírá o údaje zveřejněné italskou pobřežní stráží.

"Snažili jsme se v Itálii jednoduše nastavit pravidla, která by učinila přítrž tomu, co se do doby nedávné rovnalo skutečné invazi. Lodě neziskových organizací vykládaly na našem pobřeží stovky tisíc migrantů a mezinárodní komunita tomu nečinně přihlížela," řekl Salvini týdeníku Valeurs Actuelles. Média tvrzení konfrontovala s údaji italské pobřežní stráže.

Podle tohoto zdroje od srpna 2014, kdy začala ve Středozemním moři působit první nevládní loď (neziskové organizace MOAS z Malty), do července 2018 vylodila nevládní plavidla v Itálii 120 114 běženců, tedy zhruba 30 tisíc lidí ročně.

Ze stejných statistik italské pobřežní stráže vyplývá, že nevládní organizace pokryly zhruba 20 procent všech záchranných operací. Plavidla italské pobřežní stráže, italského námořnictva a finanční stráže, obdoby celníků, která se pátracích a záchranných akcích účastní oficiálně, vylodila v Itálii 309 490 migrantů, což je více než polovina všech zachráněných běženců za dané období. Zbytek do Itálie dopravily lodě unijních misí a obchodní plavidla.

Činnost nevládních organizací ve Středozemním moři už minulý rok regulovala předchozí levicová italská vláda. Nynější kabinet koalice protiimigrační Ligy a protestního M5S citelně přitvrdil: krátce po získání důvěry Itálie své přístavy lodím neziskových organizací zcela zavřela. Tvrdou linii prosazuje zejména Salvini.