Nezaměstnanost na Slovensku se vyšplhala na 7,2 procenta, v Česku je na 3,6 procenta

Nezaměstnanost na Slovensku v květnu, v době pandemie covidu-19, pokračovala v růstu. Vystoupila na 7,2 procenta, což je nejvyšší úroveň za poslední zhruba tři roky. Vyplývá to z informací, které poskytlo Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, jež na Slovensku řídí úřady práce.

Nezaměstnaných na Slovensku v květnu ale přibylo méně než v dubnu, kdy míra nezaměstnanosti stoupla na 6,57 procenta z březnových 5,19 procenta. V květnu již znovu vyráběly auta na Slovensku všechny čtyři automobilky, jež předtím produkci kvůli dopadům koronaviru přerušily.

Počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v květnu na Slovensku se zhruba 5,5 milionu obyvatel vzrostl proti dubnu o 17 500 na více než 198 tisíc osob. Ve srovnání s loňským květnem to je nárůst počtu zmíněné skupiny nezaměstnaných o téměř polovinu.

V Česku, kde je dlouhodobě lepší situaci na trhu práce než na Slovensku, se míra nezaměstnanosti zvedla v květnu na 3,6 procenta z dubnových 3,4 procenta.

Až do letošního dubna se nezaměstnanost v zemi pod Tatrami déle než rok držela kolem pětiprocentní hranice. Na nejnižší úrovni v novodobé historii země, a to 4,88 procenta, byla před rokem.

Program podpory zaměstnavatelů

Slovenská vláda po propuknutí pandemie covidu-19 zavedla program podpory zaměstnavatelů s cílem udržet zaměstnanost. Po startu projektu na pobídkách ale vyplatila méně peněz, než původně předpokládala.

Spolu s pokračujícím zvýšením míry nezaměstnanosti pokračoval v květnu na Slovensku pokles počtu hlášených volných pracovních míst, a to oproti dubnu o 7,7 procenta na 67 950 pozic.

Slovenské ministerstvo financí i centrální banka do svých dřívějších prognóz zahrnuly očekávané zvyšování nezaměstnanosti na Slovensku v souvislosti s předpokládaným letošním propadem ekonomiky kvůli negativním dopadům koronaviru.