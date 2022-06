Nezaměstnanost v EU v dubnu zůstala na 6,2 procenta, nejnižší je v Česku

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu podle sezonně přepočtených údajů činila 6,2 procenta, a zůstala tak na stejné hodnotě jako v březnu. Oznámil to ve středu evropský statistický úřad Eurostat. Nejnižší míru nezaměstnanosti má i nadále Česká republika, byť tam o desetinu procentního bodu vzrostla a činila 2,4 procenta. Žádná jiná země EU nemá nezaměstnanost pod třemi procenty.

V eurozóně zůstala míra nezaměstnanosti rovněž beze změn a činila 6,8 procenta. Nejvyšší nezaměstnanost zůstává ve Španělsku, kde proti březnu klesla a činila 13,3 procenta, a v Řecku, kde naopak vzrostla a dosáhla 12,7 procenta.

Letos v dubnu byla situace na trhu práce mnohem příznivější než před rokem. Loni v dubnu byla v EU míra nezaměstnanosti 7,5 procenta a v zemích platících eurem 8,2 procenta. Tehdy se ekonomika potýkala s dopady uzávěr v souvislosti s pandemií covidu-19.

Eurostat odhaduje, že v dubnu bylo v celé EU bez práce 13,26 milionu lidí, z toho 11,18 milionu v eurozóně. Proti loňskému dubnu se počet nezaměstnaných v EU snížil o 2,54 milionu a v eurozóně o 2,18 milionu.

Dál klesá i nezaměstnanost mezi mladými lidmi do 25 let, a to jak proti letošnímu březnu, tak meziročně. V celé EU jich letos v dubnu bylo 2,60 milionu a v eurozóně 2,12 milionu. Míra nezaměstnanosti mezi mladými v EU i v eurozóně tak činila 13,9 procenta.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 3,3 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.