Nizozemsko nepřijme migranty z paluby Sea Watch 3

Nizozemsko odmítlo požadavek Itálie, aby přijalo 47 migrantů z paluby humanitární plavidla, které se nachází u břehů Sicílie. Amsterodam argumentuje tím, že nejprve je potřeba rozlišit uprchlíky od ekonomických migrantů. Loď Sea Watch 3 německé neziskové organizace pluje pod nizozemskou vlajkou, migranty zachránila před týdnem z gumového člunu u libyjského pobřeží. Nyní kotví poblíž Syraku.



Italský vicepremiér a šéf protestního Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio řekl, že loď má plout do Francie, která podle něj neplní své závazky, nebo do Nizozemska, pod jehož vlajkou pluje. Z popudu druhého vicepremiéra Mattea Salviniho, který vede protiimigrační stranu Liga, italské přístavy humanitární lodě s uprchlíky od loňského června nepouštějí.

Nizozemské ministerstvo spravedlnosti a bezpečnosti uvedlo, že žádné běžence z lodi Sea Watch 3 nepřijme, dokud nebude uzavřena dlouhodobá dohoda ohledně toho, jako rozlišit uprchlíky od ekonomických migrantů. Do agendy tohoto ministerstva spadá rovněž imigrace.

"Ti, kteří nemají nárok na mezinárodní ochranu, musejí být ihned po dosažení evropských hranic posláni zpět," vyjádřilo se ministerstvo v prohlášení. "Bez výhledu na takové systémové řešení se Nizozemsko způsobu tohoto vylodění účastnit nebude," dodal resort.

V rozmezí jednoho měsíce už je to podruhé, co loď Sea Watch 3 s migranty na palubě komplikovaně hledá, kde by mohla zakotvit. Poslední pat, který trval 19 dní, skončil dohodou osmi evropských států, jež si běžence rozebraly. Byla mezi nimi rovněž Itálie.