Norsko otevřelo školky, Dánsko kadeřnictví a autoškoly

Norsko znovu otevřelo školky, které byly kvůli obavám ze šíření koronaviru v zemi uzavřeny po pět týdnů. Rozhodnutí norské vlády má umožnit návrat do zaměstnání rodičům s nejmenšími dětmi, ne všichni s ním ale souhlasí. Internetovou petici proti otevření školek podepsalo do pondělního rána 28 tisíc lidí, uvedla agentura AFP. Jako první v Evropě otevřelo jesle, školky a školy minulý týden Dánsko. Kodaň teď ve zmírňování opatření pokračuje - práci v Dánsku mohou od pondělí obnovit drobní podnikatelé, jako jsou kadeřníci, provozovatelé kosmetických salonů nebo autoškol.

Norsko, které má 5,4 milionu obyvatel, registruje 7068 případů nemoci covid-19 a 154 úmrtí spojených s nákazou koronavirem. Počet nových hospitalizovaných pacientů s koronavirem ale v této severské zemi klesá již několik dní. Norsko patřilo společně s Dánskem, Rakouskem a Českem k prvním evropským zemím, které omezující opatření s cílem zabránit šíření koronaviru v polovině března zavedly, a jako první je nyní začínají postupně uvolňovat.

Norské školky navštěvují děti ve věku od jednoho roku do šesti let. Po dnešním znovuotevření budou ve školkách platit zpřísněná opatření. Děti mladší tří let budou rozděleny do skupinek po třech, vždy pod vedením jednoho dospělého, děti ve věku od tří do šesti let pak budou fungovat ve skupinkách po šesti. Nebudou se přitom moci stýkat s ostatními.

V Norsku mohou do práce psychologové nebo fyzioterapeuti

"Otevření školek je bezpečné a také důležité pro naše děti," zdůraznila norská ministryně školství Guri Melbyová. Stejný názor ale nezastává část norských rodičů. Podobně jako v Dánsku svůj nesouhlas vyjadřují ve facebookové kampani nazvané "Moje dítě není pokusný králík" a také v internetové petici, která už nastřádala 28 tisíc podpisů.

Norsko od pondělí umožňuje i provoz dalších zařízení, k práci se mohou vrátit fyzioterapeuti a psychologové stejně jako kadeřníci. Otevřeny byly kostely, Norové již také mohou znovu jezdit na chaty a chalupy, i když se jim to zatím nedoporučuje. Obnova výuky na prvním stupni základních škol začne za týden, tedy 27. dubna.

Uzavřeny naopak v Norsku nadále zůstávají bary a většina restaurací. Nejméně do 15. června jsou zakázány masové kulturní a sportovní akce. Velká města už také zrušila tradiční oslavy norského státního svátku, který připadá na 17. května. V ten den vyrážejí slavit do průvodů do ulic desetitisíce lidí, mnozí z nich v krojích a s norskou vlaječkou v ruce, a pochutnávají si na párcích v rohlíku, zmrzlině a limonádě.

Koronavirové statistiky v Dánsku jsou podobné těm norským: k pondělnímu dni Dánsko eviduje 7515 nakažených a 131 úmrtí.