Norský protiimigrační politik má poměr s íránskou přistěhovalkyní

Norsko žije skandálem kolem bývalého ministra za protiimigrační a populistickou Pokrokovou stranu Pera Sandberga, který má poměr s íránskou přistěhovalkyní, jež je o 30 let mladší. Politik, který před třemi dny odstoupil z čela ministerstva pro rybolov, přitom doposud hlásal, že míšení ras, kultur a náboženství je v Norsku nepřípustné, pokud se má v zemi zachovat mír.

Osmapadesátiletý Sandberg rezignoval kvůli porušení protokolu při své nedávné soukromé cestě do Íránu, kam jel s přítelkyní. Svým vládním kolegům o sobě nedal vědět a vzal si s sebou služební mobilní telefon s citlivými informacemi. Porušil tím nejen bezpečnostní, ale také etická pravidla. Stal se cílem ostré kritiky politické opozice a médií, že tím fakticky legitimizoval autoritářský režim, který v Íránu panuje. Mimo jiné se tam totiž údajně zúčastnil oslav islámské revoluce, která vyvrcholila v roce 1979 pádem režimu šáha Rezy Pahlavího.

Zájem se nyní obrací na morální profil tohoto politika. Sandberg, který brojí proti muslimům a varuje před tím, aby na norských fjordech nezačal vládnout islámský zákon šaría, našel zalíbení ve 28leté íránské muslimce, která v Norsku žije deset let. Těžko by s ní ale mohl být, pokud by Norsko uplatňovalo opatření, která by chtěl zavést. Právě Sandberg totiž řekl, že je třeba uzavřít hranice pro Neevropany, nasazovat elektronické náramky azylantům a deportovat ty imigranty, kteří jedou na dovolenou do svých domovských zemí.

Politik, který je už asi 20 let poslancem, se ovšem obvinění z rasismu brání. Když mu to vyčetl jeden imigrant, neváhal ho dát k soudu, ze kterého obviněný nakonec odešel s pokutou tři tisíce norských korun (asi osm tisíc Kč).