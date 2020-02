Nová mise EU: vojáci budou hlídat zbrojní embargo v Libyi

Státy Evropské unie budou dohlížet na dodržování zbraňového embarga OSN v Libyi prostřednictvím nové mise. Shodli se na tom v pondělí unijní ministři zahraničí, kteří odmítli možnost obnovení námořní operace Sophia, kterou původně kvůli libyjské krizi zvažovali. Podle italského ministra Luigiho Di Maia by měla operace vedle námořního a vzdušného nasazení probíhat i na zemi.

Na potřebě lepší kontroly zákazu dovozu zbraní do Libye se před měsícem v Berlíně shodli politici řady velmocí včetně Ruska, Turecka, Francie, Německa, USA či samotné EU. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell tehdy nevyloučil, že by unijní země mohly vyslat do země sužované konfliktem dvou znepřátelených stran vojáky. Podmínil to však dodržováním příměří, které je stále porušováno.

"Evropská unie bude blokovat dovoz zbraní do Libye pomocí námořní a vzdušné operace využitelné i na zemi," řekl po jednání Di Maio, podle něhož dodržování embarga umožní stabilizaci situace v zemi. Podobně se vyjádřil i jeho německý kolega Heiko Mass. O podrobnostech plánu či konkrétním zapojení jednotlivých zemí ministři nemluvili.

V konfliktu v zemi, která je nestabilní od pádu diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011, nyní proti sobě stojí premiér Fáiz Sarrádž, jehož mezinárodně uznaná vláda má nyní pod kontrolou jen malé území kolem hlavního města Tripolisu, a polní maršál Chalífa Haftar, jehož jednotky ovládají většinu země, z níž do Evropy míří velké množství uprchlíků. Právě Itálie, která je cílem značné části migrantů, má na řešení krize velký zájem a již dříve nabídla své zapojení při kontrole případného dodržování klidu zbraní.

Ministři odmítli v lednu zvažovanou možnost, že by kontrolu embarga mohla EU provádět obnovením operace Sophia původně určené na záchranu migrantů z moře. Ta de facto neprobíhá od loňska poté, co do ní členské země přestaly poskytovat svá plavidla.