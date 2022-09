Nové covidové vakcíny budou v některých zemích EU již tento týden

Vakcíny proti covidu-19 upravené na nové varianty viru se podle ředitelky Evropské agentury pro lékové přípravky (EMA) Emer Cookeové v některých zemích distribuují už tento týden. Evropská komise (EK) podle komisařky pro zdraví Stelly Kyriakidesové prostřednictvím Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) zajistila dalších 170 tisíc dávek vakcín proti opičím neštovicím, celkem jich je k dispozici 330 tisíc. Řekly to při příchodu na neformální jednání ministrů zdravotnictví EU v Praze, jedním z hlavních témat setkání je i vakcinace.

"Máme na programu diskusi o covidu-19 a o tom, jak by členské státy a my všichni měli být připraveni na to, co by mohlo přijít v následujících měsících. Budu žádat členské státy, aby dokončily své strategie očkování co nejdříve," uvedla komisařka. Důležitá je podle ní i jasná komunikace o potřebnosti očkování.

"Máme nyní k dostání nové přizpůsobené vakcíny, očkování zůstává klíčové a potřebujeme co nejrychleji zajistit posilovací dávky i nové očkování pro lidi, kteří ještě nejsou očkovaní, tak abychom byli připraveni, pokud by následující měsíce byly náročné," doplnila.

Ředitelka EMA Cookeová připomněla, že agentura souhlasila s použitím upravených covidových vakcín na území EU minulý týden. "V některých zemích už se rozvážejí tento týden," řekla. Také ona zdůraznila důležitost silných očkovacích kampaní na podzim a v zimě.

Předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek a jeden z poradců ministra zdravotnictví potvrdil, že i do ČR by měly upravené vakcíny dorazit tento týden.

Tématem neformálního jednání ministrů je prospěšnost očkování obecně i u dalších infekčních nemocí. "Připravenost je důležitá také u opičích neštovic. Ačkoli vidíme snižující se trend, nechceme přestat být připraveni na to, co by se mohlo stát," řekla novinářům. K 1. září bylo podle dat Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) na evropském území zachyceno přes 18 400 případů v 29 zemích.

Celkově už komise prostřednictvím HERA nakoupila 330 tisíc dávek vakcíny. Česko by podle dřívějších informací mělo z původních 170 tisíc dávek získat asi 2800, s plošným očkováním se nepočítá.