Nové referendum o brexitu? Určitě ne, odmítl mluvčí Mayové

Plán vlády premiérky Theresy Mayové zveřejněný minulý týden je jediný způsob, jak dosáhnout dohody o odchodu Británie z Evropské unie, který bude v souladu s vládními cíli. Řekl to mluvčí Mayové a zároveň vyloučil možnost uspořádat o brexitu nové referendum. To navrhla někdejší členka kabinetu Justine Greeningová, podle níž je vládní plán poctivým pokusem o kompromis, který se ale nelíbí nikomu. Mluvčí premiérky také oznámil, že Mayová akceptovala čtyři dodatky týkající se obchodu, navrhované podporovateli brexitu z její Konzervativní strany.

"Britská veřejnost hlasovala pro vystoupení z Evropské unie. Nebude žádné druhé referendum... za žádných okolností," řekl mluvčí Mayové.

Londýn minulý týden zveřejnil podrobnosti plánu na odchod z EU, který je ale pro zastánce takzvaného tvrdého brexitu nepřijatelný. Odstoupili kvůli tomu dva ministři.

Greeningová, která do ledna řídila školství, dokument o brexitu označila za nejhorší pro obě strany. Sama v referendu v roce 2016 hlasovala pro setrvání v unii. Podle ní byl se teď mělo konečné rozhodnutí vrátit k občanům, aby se vyřešil zablokovaný spor mezi politiky. Greeningová v listu The Times napsala, že existují tři možnosti - plán Mayové, zůstat v EU, nebo z unie odejít bez dohody. Lidé by měli mít možnost označit první a druhou volbu, aby se dospělo ke konsenzu.

Hledání kompromisu

V rozhovoru s BBC Greeningová řekla, že vládní dohodu považuje "za moudrý pokus o kompromis, který nevyhovuje nikomu". "Pravda je, že parlament je zablokovaný. Ať bude na stole jakýkoli návrh, najdou se poslanci, kteří ho odmítnou. Británie ale potřebuje najít cestu kupředu," řekla Greeningová. Stanice BBC ji označuje za nejvyššího bývalého člena vlády, který se vyslovil pro nové referendum. Greeningová řekla, že stejný názor jako ona mají další vysoce postavení členové Konzervativní strany a že s postupem vlády nesouhlasí ani ti, kdo v referendu byli pro odchod z unie.

Mayová v parlamentu potvrdila, že přijala některé dodatky k navrhovanému zákonu o clech. Podle ní jsou v souladu s jejím plánem. Podle BBC se dodatky vztahují k obchodu mezi Británií a EU. Jedna z nově akceptovaných úprav by zabránila tomu, aby britské úřady vybíraly cla pro EU, dokud totéž nebude činit unie. Další dodatek by vyloučil vznik hranice v Irském moři a další má zajistit, že Británie nebude podléhat unijnímu režimu daně z přidané hodnoty. Poslední návrh předpokládá, že pokud vláda bude chtít vytvořit celní unii s EU, musí k tomu být vytvořen nový zákon.

Podle Reuters je nepravděpodobné, že by to byla poslední legislativní bitva, které bude Mayová a její tým v souvislosti s brexitem čelit. Není údajně jasné, zda začlenění dodatků zásadně změní její plány. Změny neznamenají o mnoho více, než že vládní politika bude ukotvena v zákoně, řekl mluvčí premiérky. Přesto jde o vítězství pro ty zákonodárce, kteří tvrdí, že Mayová je v otázkách brexitu zradila, poznamenal Reuters.

Parlament, který Mayová seznámila s výsledkem summitu NATO z minulého týdne, projednává také strategii brexitu. Británie má EU opustit 29. března 2019 a chce se s blokem dohodnout na podobě budoucího vzájemného vztahu.