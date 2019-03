Novorozený syn Begumové, která odešla k IS, zemřel

Několikatýdenní syn Shamimy Begumové, která před čtyřmi lety odešla z Británie a v Sýrii se přidala k takzvanému Islámskému státu (IS), zemřel. Informovala o tom stanice BBC a zprávu potvrdily Syrské demokratické síly (SDF), které kontrolují tábor, v němž devatenáctiletá Begumová žije. Předtím to uvedl i právník rodiny Begumové, jejíž snaha o návrat do vlasti vyvolala v Británii celonárodní debatu.

Begumová podle zpravodaje BBC zamířila ve čtvrtek z uprchlického tábora v doprovodu ozbrojené stráže do nemocnice. Místní zdravotník stanici řekl, že její potomek, který se narodil zhruba před dvěma týdny, dostal infekci dýchacích cest a ve čtvrtek zemřel.

Informaci v pátek večer potvrdila i Kurdy vedená aliance SDF, jejíž mluvčí dříve prohlásil, že dítě je živé a zdravé.

Begumová utekla do Sýrie v 15 letech, aby se připojila k džihádistům bojujícím za ustavení islámského chalífátu. Za ženu si ji vzal o osm let starší islamista Yago Riedijka, který do Sýrie přišel z Nizozemska. Begumová porodila tři děti, z nichž dvě zemřely už dříve.

Nedávno dala Begumová najevo, že by se ráda vrátila do Británie, načež jí úřady v únoru odebraly britské občanství. Dítě, které se narodilo ještě předtím, bylo ale podle právníka její rodiny automaticky britským občanem.

Případ Begumové vyvolal v Británii národní debatu o návratech radikálů do vlasti. Zatímco někteří návrat této mladé ženě nepřejí, jiní argumentují, že by měla ve Spojeném království čelit trestnímu stíhání. Varují před tím, aby se z Begumové nestala mučednice.