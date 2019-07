Nový zákon: pokuta až 250 eur za odhozený nedopalek

Portugalský parlament by měl v pátek schválit zákon, který mimo jiné ukládá pokuty až 250 eur (asi 6400 korun) za odhazování nedopalků cigaret na ulici. Zákon potvrdila parlamentní komise pro životní prostředí a podpořit ho slíbily všechny poslanecké kluby, informovala agentura EFE.

"V Portugalsku se odhodí na ulici každou minutu asi sedm tisíc cigaretových nedopalků," řekl agentuře EFE portugalský poslanec André Silva. Nedopalek se může zdát maličkostí, ale toxické látky z něj poškozují půdu, řeky i moře, dodal Silva ze strany Lidé, zvířata a příroda (PAN).

Kromě pokut za odhazování nedopalků na ulici předpokládá nový portugalský zákon i pokuty pro podniky, které mají povinnost umístit před své budovy na ulici popelníky a nedělají to. Těm bude hrozit pokuta až 1500 eur (asi 38 tisíc korun). V Portugalsku se tato povinnost týká například kancelářských budov, restaurací, hotelů či univerzit.

Po schválení parlamentem začne zákon platit, až ho podepíše prezident, což se očekává v srpnu. Pak by mělo následovat roční přechodné období, kdy budou úřady provádět informační kampaň pro kuřáky i podniky.

O problému cigaretových nedopalků se hovoří už několik let nejen v Portugalsku, obsahují totiž nebezpečné látky, a navíc filtry se v přírodě dlouho rozkládají. Nedopalky částečně řeší i nová směrnice Evropské unie o redukci jednorázových plastových výrobků, schválená letos na jaře, kterou by měly země EU zavést do svých národních norem do dvou let. Poté by se měly tabákové firmy mimo jiné finančně podílet na úklidu zbytků své produkce.

Pokuty za odhazování nedopalků platí už v řadě evropských měst, kde je radnice zavedly jako postih za znečištění veřejného prostranství vesměs v souvislosti se zákazem kouření v restauracích. Také v Praze řeší městští strážníci takové případy, za něž udílejí pokuty.