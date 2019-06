O vydání Assange do USA se rozhodne na konci února

Konečné řízení ohledně případného vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange do USA se uskuteční koncem února příštího roku, oznámil podle agentury AFP mluvčí westminsterského magistrátního soudu v Londýně. Pětidenní stání pravděpodobně začne 24. února. Assange čelí ve Spojených státech obviněním kvůli proniknutí do vládních počítačů a nezákonnému zveřejnění tajných dokumentů.

Mluvčí londýnského soudu dodal, že mezitím se na konci října bude konat výslech, během nějž bude mimo jiné stanoveno, jaký soud bude o extradiční žádosti Washingtonu rozhodovat. Formální souhlas s vydáním Assange do USA sice již podepsal britský ministr vnitra, konečné slovo ale bude mít právě justice.

Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana v dubnu na ekvádorské ambasádě v Londýně poté, co mu vláda jihoamerické země zrušila azyl. USA jej nejprve obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení. V květnu však Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost.

Za účelem získání informací se Assange podle americké prokuratury spikl s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu.

Materiály zveřejnil internetový portál WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

O vydání Australana usiluje také Švédsko, kde čelí obvinění ze znásilnění. Assange jej odmítá a označuje za zástěrku ve snaze dostat jej do USA.

V Británii si Australan nyní odpykává 50týdenní trest za porušení podmínek kauce z roku 2012.