Obrat Britů. Z otravy Skripala zatím nemáme podezřelé

Britské orgány zatím neidentifikovaly osoby podezřelé z otravy bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Podle agentury Reuters to v parlamentu řekl poradce premiérky Theresy Mayové pro národní bezpečnost Mark Sedwill, a to navzdory dřívějším informacím některých médií, že se tak už stalo. Sedwill také sdělil, že byla zvýšena ochrana dalších přeběhlíků, kteří by rovněž mohli být ohroženi.

Skripal a jeho dcera byli 4. března nalezeni v bezvědomí na lavičce v anglickém městě Salisbury. Vyšetřovatelé zjistili, že byli otráveni tekutou formou nervově paralytické látky typu novičok, která byla nanesena na vstupní dveře jejich domu. Podle britské vlády je za útok s největší pravděpodobností odpovědné Rusko. Moskva obvinění opakovaně odmítla.

Členové parlamentního výboru pro obranu se Sedwilla zeptali, zda už byli identifikováni podezřelí lidé stojící za tímto útokem. "Ještě ne," odpověděl podle Reuters poradce.

Britský list The Telegraph ve druhé polovině dubna tvrdil, že ve vyšetřování byl učiněn zásadní pokrok a britská policie a zpravodajské služby identifikovaly klíčové osoby podezřelé z útoku na Skripala a jeho dceru. Jde o takzvané zájmové osoby, které jsou už ale podle všeho zpátky v Rusku. Na konkrétní jména prý vyšetřovatele přivedlo prověřování příletů a odletů z Británie.

Sedwill v dubnu informoval generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, že ruské zpravodajské služby Skripalovy sledovaly již pět let, a v této souvislosti uvedl, že někteří další přeběhlíci jsou považováni za "legitimní cíle vraždy".

Ve výboru pro obranu řekl, že byly podniknuty příslušné preventivní kroky. "Policie, která je odpovědná za zajištění bezpečnosti, a různé agentury prověřují bezpečnost všech lidí, kteří by mohli být tímto způsobem zranitelní," uvedl Sedwill.