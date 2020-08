Od 24. srpna ČR vyřadí Španělsko ze seznamu bezpečných zemí

Česko vyřadí Španělsko - s výjimkou Kanárských ostrovů - od 24. srpna ze seznamu bezpečných zemí. Čeští turisté tak při návratu ze země po tomto datu budou muset předložit negativní test na covid-19, anebo jít do karantény. Stejná pravidla budou platit i pro cizince, kteří ze Španělska přicestují do Česka. Uvedlo to v pátek ministerstvo zdravotnictví.

Turisté, kteří od 24. srpna přiletí ze Španělska, se podle ministerstva budou muset bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu jejich bydliště. Následně budou muset absolvovat test na covid-19, který si sami zaplatí, a o výsledku hygieniky informovat do 72 hodin od vstupu na české území.

"Do té doby jsou tyto osoby povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Omezený je také jejich volný pohyb," uvedlo ministerstvo. "Neplatí ale, že by osoby vracející se ze Španělska nemohly využívat hromadnou dopravu a taxi službu," napsalo v tiskové zprávě. Pokud lidé test po návratu nepodstoupí, čeká je dvoutýdenní karanténa

Ze zemí Evropské unie zůstává mezi rizikovými státy také Rumunsko, kde při návratu platí stejné podmínky jako při cestě ze Španělska. U ostatních zemí pro turisty žádná omezení neplatí.

Od 17. srpna se také změní seznam zemí, u jejichž občanů pracujících v Česku budou muset zaměstnavatelé zajišťovat testování. Nově bude povinnost platit pro pracovníky z Belgie a Malty, stejně jako v předchozích týdnech budou muset zaměstnavatelé testovat i občany Bulharska, Lucemburska a Španělska. Naopak pro pracovníky z Portugalska a Švédska už nebude od pondělí testování povinné.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek také zopakovalo doporučení, aby se lidé v přímořských oblastech vyhýbali barům, restauracím a nočním podnikům, udržovali dvoumetrovou vzdálenost od cizích lidí, užívali roušky v hromadné dopravě a dbali na zvýšenou hygienu rukou.