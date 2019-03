Odchod z EU můžeme výrazně odsunout, říká zástupce Mayové

Zástupce britské premiérky Theresy Mayové varoval poslance, že pokud příští týden ani napotřetí neschválí brexitovou dohodu, mohl by se termín vystoupení Británie z Evropské unie výrazně odsunout. Taková možnost je podle něj stále ve hře, i když parlament ve čtvrtek schválil návrh vlády pouze na krátký odklad brexitu. Země má blok podle plánu opustit 29. března, což je už za 14 dní. Mluvčí premiérky pak prohlásil, že Mayová neúnavně pracuje na tom, aby pro svou dohodu získala v parlamentu podporu.

Podle televize Sky News vede s vládou "důležitá" jednání severoirská strana DUP, která menšinovou vládu Mayové podporuje a která dosud brexitovou smlouvu odmítala. Vládní zdroje podle agentury Reuters uvedly, že přesvědčit DUP bude pro případné schválení dohody klíčové, neboť souhlas této strany by mohl přimět k podpoře i vzpurné euroskeptické konzervativní poslance.

Britští poslanci brexitovou dohodu, o které Mayová s Unií vyjednávala dva roky, dvakrát odmítli kvůli sporné irské pojistce. Ta má zabránit kontrolám na hranici mezi britským Severním Irskem a Irskem. Ve středu pak odhlasovali, že si nepřejí brexit bez dohody, a ve čtvrtek se vyslovili pro odklad.

Mayová přitom v zásadě dala parlamentu ultimátum - buď její dohodu podpoří, nebo může země čelit dlouhému odkladu, který s sebou nese riziko, že země z EU nakonec vůbec neodejde. Například předseda Evropské rady Donald Tusk již uvedl, že před summitem v Bruselu 21. a 22. března vyzve prezidenty a premiéry sedmadvacítky, aby byli otevřeni možnosti "dlouhého" odložení brexitu, pokud o to Britové požádají. Z Francie pak opakovaně zní, že Londýn musí přijít s dostatečným zdůvodněním odkladu, který musejí schválit všechny členské státy.

Hrozba starého pravidla

Britská média připomínají, že podle jednoho starého parlamentního pravidla - nepoužitého od roku 1943 - by šéf Dolní sněmovny John Bercow nemusel třetí hlasování o dohodě v parlamentu vůbec umožnit, čímž už také ve středu pohrozil. Důvodem je to, že jde o něco, co poslanci už rozhodně odmítli.

"A udělá to? (Bercow) je znám svými spornými rozhodnutími ohledně brexitu. A jeho kariéra se chýlí ke konci, je na odchodu a také jeho názory na Evropu jsou dobře známé," napsal server televize Sky News. Bercow už dříve uvedl, že v referendu v roce 2016 hlasoval pro setrvání země v EU.

Britská média se nicméně shodují v tom, že ačkoli je Bercow, z něhož se díky jeho hlasitému usměrňování poslanců stala brexitová celebrita, nevyzpytatelný, takový krok by byl patrně příliš kontroverzní.

Tusk jednáním s nizozemským premiérem Markem Ruttem v Haagu zahájil sérii schůzek s unijními vůdci před nadcházejícím summitem. Rutte mimo jiné zopakoval, že současná brexitová dohoda je jediná na stole.