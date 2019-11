Odchod z EU, nebo post premiéra? Johnson má jasno

Britský premiér Boris Johnson by upřednostnil odchod své země z Evropské unie, pokud by musel volit mezi brexitem a svým setrváním v čele vlády. Řekl to v pátek v rozhovoru na rozhlasové stanici LBC. Zároveň britským voličům vzkázal, že jim "absolutně garantuje" vystoupení z EU do konce ledna, pokud jeho Konzervativní strana získá v prosincových volbách parlamentní většinu. V hodinovém interview se mimo jiné znovu vyhnul odpovědi na otázku, kolik má dětí.

Podle deníku The Guardian Johnson chvilku váhal, když dostal dotaz ohledně volby mezi brexitem a premiérstvím. Nakonec ale řekl: "Radši bych nás dostal ven z EU. To vám mohu říci."

Odchod Británie z evropského bloku, který odstartovalo referendum z června 2016, ani po více než třech letech není hotovou věcí a je klíčovým tématem předčasných voleb plánovaných na 12. prosince. Dolní komora britského parlamentu volby schválila na konci října, když byl brexit už potřetí odložen kvůli komplikacím s ratifikací dohody o rozluce. Jeho novým termínem je 31. leden 2020.

Premiér Johnson uvedl, že konec britského členství v EU v horizontu 63 dní může "absolutně garantovat", pakliže bude mít po předčasných volbách hlasovací většinu v Dolní sněmovně. Když byl tázán ohledně nedodrženého slibu o brexitu na konci října, reagoval podle agentury Reuters slovy o "porouchaném" parlamentu.

Rozhovor ve vysílání LBC se dotkl také premiérova osobního života, konkrétně dohadů kolem přesného počtu jeho potomků, které Johnson odmítá vyjasnit. Bývalý starosta Londýna má čtyři děti z manželství s Marinou Wheelerovou, s níž od loňského roku nežije. Britský bulvární tisk ale hovoří také o dceři z jednoho z Johnsonových nemanželských poměrů, přičemž během soudní bitvy ohledně tohoto případu se objevilo tvrzení, že politik má ještě dalšího potomka.

"Mám své děti velice rád, ale ony v těchto volbách nekandidují, a tudíž toto nebudu komentovat," odpověděl v pátek Johnson na otázku, kolik má dětí a zda se plně angažuje v jejich životech. Premiér nyní žije v sídle britských premiérů v Downing Street se svou partnerkou Carrie Symondsovou. Když se jej moderátor LBC Nick Ferrari ptal, zda plánuje mít další děti, řekl, že Británii více zajímá, jak bude dokončen brexit.

Spolupráce vládních konzervativců

Johnson se také vyjádřil k nadcházející návštěvě Donalda Trumpa v Londýně u příležitosti summitu NATO a naznačil, že americký prezident by neměl vstupovat do předvolební kampaně. Šéf Bílého domu to už před několika týdny učinil, když rovněž ve vysílání LBC zaútočil na opozičního předáka Jeremyho Corbyna a vyzýval ke spolupráci mezi vládními konzervativci a Stranou pro brexit europoslance Nigela Farage.

"Když máte blízké přátele a spojence, jako jsou Spojené státy a Spojené království, je nejlepší, když se obě strany nezapojují do voleb u toho druhého," řekl v pátek britský premiér.