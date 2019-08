Odmítl řídit autobus se symbolem LGBTQ, dopravce ho suspendoval

Cestující v autobusu v anglickém Norwichi nabrali deset minut zpoždění. Na tom by za normálních okolností nebylo nic zvláštního, v tomhle případě však byl důvodem řidič, který odmítl řídit autobus, protože číslo linky bylo na displeji barevně upravené do podoby LGBTQ vlajky. Muž byl svým zaměstnavatelem suspendován. Zprávu přinesl server The Independent.

"Řekl, že musíme chvíli počkat, že nebude řídit autobus, protože propaguje homosexualitu," řekla devatenáctiletá svědkyně a jedna z cestujících Rebecca Searsová. Řidiče s šedivými vlasy odhadovala na věk kolem padesáti let. Podle všeho volal na servisní linku dopravce a žádal jiný autobus. K incidentu mělo dojít 9. srpna.

"Stála jsem tam s dalšími dvěma ženami a nejprve jsme si myslely, že vtipkuje. Bylo to celé špatně, nabrali jsme zpoždění 10 minut, což by nebylo nic hrozného, kdyby pro to byl oprávněný důvod, ale tohle ten důvod nebyl," dodala Searsová.

Nakonec k výměně autobusů opravdu došlo a řidič pokračoval ve své práci. Searsová jeho chování ale dopravci nahlásila. "Řekla jsem jim, že si nechal autobusy vyměnit a že je to přece směšné. Bránil lidem v odjezdu domů kvůli takové prkotině. To je opravdu špatně," myslí si. Nakonec s ní souhlasil i provozovatel autobusové linky Go East Anglia a řidiče suspendoval s tím, že celou záležitost dál vyšetřuje.

"Jen doufám, že to neříkal před někým, kdo je gay. Nevěděl, jestli já nebo některá z dalších jsme lesby. Prostě to řekl takhle napřímo," uzavřela. Později se s celou situací podělila také na twitteru, kde jí dopravce odpověděl. "Naše vedení s tím bylo seznámeno a celou věc bereme velice vážně. Tento postoj a chování vůči zákazníkům považujeme za neakceptovatelné," odepsala společnost Go East Anglia.

Město Norwich slavilo Pride Parade na podporu LGBTQ komunity 27. července, tedy dva týdny před incidentem.