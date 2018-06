Odmítnutá loď s migranty to má do Španělska daleko

Nejasný je další vývoj situace kolem lodi francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée s více než šesti stovkami migrantů na palubě, kterou v neděli odmítly přijmout Itálie i Malta. Třebaže Španělsko se v pondělí uvolilo plavidlo Aquarius přijmout, posádka považuje cestu do této země za příliš dlouhou a riskantní.

"Cesta do Španělska by trvalo několik dní. S 629 lidmi na palubě a za zhoršujícího se počasí by situace mohla být kritická," uvedla na twitteru SOS Méditerranée. Španělský návrh označila za "pozitivní signál", ale zároveň naznačila, že by upřednostnila změnu italského postoje.

"Prioritou musí zůstat bezpečnost všech přeživších a je na italských námořních úřadech, aby našly bezpečné a rychlé řešení," dodala nevládní organizace.

Podle novinářky zpravodajské televize Euronews Anelise Borgesové, která je na palubě Aquariusu, posádka považuje za příliš nebezpečné s přeplněnou lodí čelit dvoumetrovým vlnám. Plavidlo, které bylo v pondělí večer několik desítek kilometrů od Malty, dostalo od maltského námořnictva zásoby potravin a vody. Ty ale postačí jen pro dnešek. Do Španělska, vzdáleného asi 1300 kilometrů, to jsou přitom nejméně čtyři dny cesty.

Itálie zatím nenaznačila, že by uvažovala o změně svého názoru. Italský ministr dopravy Danilo Toninelli v pondělí večer po mimořádném zasedání vlády řekl, že plavidlo jsou ochotny doprovodit do španělské Valencie lodě italského námořnictva. V úterý by měl Aquarius obdržet další zásoby a v pohotovosti by pro migranty byl připraven i lékařský tým.

Na palubě lodi Aquarius je 629 uprchlíků, z toho 123 nezletilých bez doprovodu, dalších 11 dětí a sedm těhotných žen. Loď má kapacitu 550 osob. Itálie ji do přístavu nepustila v neděli a obrátila se na Maltu, aby uprchlíky přijala ona. Malta ale uvedla, že záchranné operace se uskutečnily v mezinárodních vodách u Libye a koordinovala je Itálie, takže případ nespadá do maltské kompetence.

Italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga naznačil, že Itálie hodlá znemožnit vjezd do svých přístavů i další lodi, kterou provozuje německá nezisková organizace Sea Watch a která v noci na pondělí vyzdvihla u libyjských břehů z moře kolem 800 migrantů.