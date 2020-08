ODS chce ve Sněmovně debatovat o české pozici k situaci v Bělorusku

Opoziční občanští demokraté navrhnou na středeční mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny zařazení bodu týkajícího se české pozice k situaci v Bělorusku. Uvedli to v páteční tiskové zprávě. Tamní režim násilně potlačuje protesty proti falšování výsledků nedělních prezidentských voleb. Zároveň ODS žádá české úřady o vstřícný postoj k případným žádostem o politický azyl od opozičních běloruských politiků a občanů. Na budovu sídla strany byla symbolicky vyvěšena běloruská vlajka.

"Násilný postup běloruských složek a Alexandra Lukašenka proti vlastním občanům, běloruským i zahraničním novinářům, je odsouzeníhodný. Je nepřijatelné, aby kdekoliv, a zvláště v Evropě, byl někdo perzekvován za vyjádření politické vůle a bylo potlačováno jedno ze základních lidských práv - svoboda slova," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Kromě zařazení bodu do programu Sněmovny budou občanští demokraté navrhovat přijetí stejného usnesení, jaké ve středu přijali senátoři. Horní komora odsoudila policejní zásahy proti demonstrantům, podle senátorů jsou zásahy násilné a zjevně nepřiměřené. Průběh voleb byl pak podle nich neférový a nedemokratický. Senát také apeloval na českou vládu, aby násilí vedené režimem prezidenta Lukašenka rázně odsoudila a učinila všechny možné kroky na podporu občanských svobod v Bělorusku.

"Jako země s opakovanou zkušeností ztráty základních lidských práv a s čtyřicetiletou zkušeností vlády násilného komunistického režimu bychom měli být připraveni pomoci a nabídnout politický azyl všem, kteří jej budou potřebovat. Budu se chtít ubezpečit, že Česko je připraveno podat pomocnou ruku Bělorusům stojícím o vybudování demokracie a získání svobod," uvedl místopředseda ODS a plzeňský primátor Martin Baxa.

Podle dalšího místopředsedy ODS a europoslance Alexandra Vondry je nutná reakce Evropské unie v podobě sankcí. "Sankce by měly být chytré a neměly by směřovat proti občanům, aby nevehnaly Bělorusko ještě víc do náruče Ruska a Vladimíra Putina," uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po dohodě s polským premiérem Mateuszem Morawieckým požádal představitele Evropské unie o urgentní svolání videokonference Evropské rady k situaci v Bělorusku. Volby v Bělorusku se podle něj musí opakovat. Předsedu Evropské rady Charlese Michela i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou předseda české vlády vyzval k vyslání jasného signálu ohledně sankcí vůči Bělorusku. Podle Babiše musí trvat do uspořádání svobodných voleb běloruské hlavy státu.

Volby prezidenta v Bělorusku podle tamní volební komise pošesté vyhrál autoritářský prezident Lukašenko. Hlavní opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská výsledky neuznala, požádala o přepočítání hlasů a následně byla donucena k odjezdu do zahraničí. V reakci na výsledky voleb vyšly do ulic běloruských měst tisíce lidí, proti nimž tvrdě zasáhla policie. Nejméně dva demonstranti zemřeli a podle serveru BBC jich bylo na 6700 zatčeno. Ministři zahraničí ze zemí EU v pátek proberou možné uvalení sankcí proti Lukašenkovu režimu.