Odsouzený Čech požádal o deportaci do vlasti, Británii se nedaří ji uskutečnit

Jednačtyřicetiletý Čech Michal Dolana byl loni v září za napadení své partnerky v Británii odsouzen za vážné ublížení na zdraví. Dostal trest 21 měsíců, ale v rámci speciálního programu na začátku října požádal o deportaci do vlasti. Na vyhoštění čeká osm měsíců a teď žaluje britský stát a žádá odškodnění za dobu strávenou v deportačním středisku poblíž londýnského letiště Heathrow. Jeho odletu brání omezené lety v době pandemie i administrativní obtíže, píše britský list Daily Mail.

Británie má k vyhoštění i ekonomickou motivaci, pobyt v imigračním středisku Harmondsworth vyjde podle Daily Mail odhadem na 670 liber (téměř 20 tisíc korun) týdně. Přímé lety mezi Prahou a Londýnem jsou kvůli pandemii covidu-19 již několik měsíců pozastavené, a tak Dolana údajně požádal úřady o let s přestupem v Paříži nebo Amsterodamu. Podle jeho právníka to ale úřady odmítly, protože by ho na takovém letu nemohly řádně eskortovat a odporovalo by to předpisům. Dolanův odlet byl v plánu již čtyřikrát, vždy byl nakonec zrušen. Další plánovaný termín deportace je 21. června, píše Daily Mail s odvoláním na právníka odsouzeného.

Odsouzení vězňové, kteří mají být deportováni z Británie, využívají pandemie covidu-19 ve svůj prospěch, tvrdí list. Mnohé země totiž pro vstup na své území vyžadují negativní test na koronavirus. Pokud ho kandidáti na deportaci odmítnou podstoupit, Británie je jednoduše nemůže do letadla do dané destinace posadit. Tato komplikace se týká například Jamajky, Nigérie nebo Etiopie.

"Máme opravdový problém se zločinci, kteří se odmítají nechat otestovat. Mnohé země požadují negativní test, a pokud (zahraniční odsouzení) nespolupracují, můžeme s tím udělat opravdu jen velmi málo. Je to velmi efektivní propustka z vězení," potvrzuje tuto praktiku Lucy Moretonová z úřadu pro přistěhovalectví.

Podle posledních vládních statistik je aktuálně v Británii 10 373 cizinců čekajících na vyhoštění, dodává Daily Mail.