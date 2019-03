Ohledně brexitu přituhuje. Mayová mluví o poslední šanci

Britská premiérka Theresa Mayová v reakci na odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu prohlásila, že vláda se bude dál snažit o spořádaný odchod z Evropské unie. Důsledky pátečního hlasování jsou podle předsedkyně vlády "vážné". Británie by nyní měla opustit Evropskou unii 12. dubna, připomněla Mayová.

Dodala, že země sice může požádat o další odložení brexitu, jakýkoli odklad odchodu Spojeného království z EU bude ale podle ní chtít unie dostatečně odůvodnit. Vzhledem k tomu, že si parlament nepřeje odchod bez dohody, je tak "téměř jisté", že země se bude muset zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu, řekla Mayová.

Napotřetí odmítli dohodu o odchodu

Poslanci britské Dolní sněmovny i napotřetí odmítli dohodu o odchodu Británie z Evropské unie, kterou vyjednala s Bruselem premiérka Theresa Mayová. Dohodu dnes podpořilo 286 zákonodárců, proti se jich postavilo 344. Podle závěrů posledního summitu EU se musí Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším odkladem brexitu, s nímž by se ale pojila účast v květnových volbách do Evropského parlamentu.

Dnes poslanci rozhodovali na rozdíl od prvních dvou hlasování jen o samotné dohodě, nikoli o souběžně dojednané politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s Evropskou unií. Oddělením obou dokumentů vláda splnila podmínku předsedy sněmovny Johna Bercowa, který odmítl, aby zákonodárci dvakrát hlasovali o stejném návrhu.

Poprvé poslanci Dolní sněmovny hlasovali o brexitové dohodě v polovině ledna. Tehdy ji podpořilo 202 poslanců a odmítlo 432, a britská vláda tak utrpěla historicky největší porážku v parlamentu. Podruhé se hlasovalo 12. března, kdy dohodu podpořilo jen 242 zákonodárců a proti se jich postavilo 391. Dnes rozdíl v počtu hlasů pro a proti dohodě činil 58.

Podle původního plánu měla Británie opustit Evropskou unii dnes ve 23:00 (o půlnoci SEČ).