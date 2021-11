Okolní země by měly dělat víc proti ilegální migraci, uvedl francouzský ministr

Británie, Belgie a Německo musí udělat více, aby Francii pomohly vypořádat se s nelegální migrací a obchodováním s lidmi, řekl ve čtvrtek francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin rozhlasové stanici RTL. Reagoval na středeční neštěstí, při kterém v Lamanšském průlivu zemřelo 27 migrantů, když se s nimi převrátila loď. Pokoušeli se dostat z Francie do Británie.

Darmanin uvedl, že Británie migranty často přitahuje kvůli pracovnímu trhu, a zároveň nedělá dost pro to, aby je od nebezpečné cesty odradila. "V Británii je špatné řízení migrace," řekl ministr. "Je to mezinárodní problém. Říkáme našim belgickým, německým a britským přátelům, že by nám měli pomoci bojovat proti převaděčům, kteří operují na mezinárodní úrovni," prohlásil.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na návštěvě Chorvatska prohlásil, že Francie je pro většinu migrantů tranzitní zemí. "Chci také jednoznačně říci, že naše bezpečnostní složky jsou dnem i nocí v pohotovosti," řekl Macron.

Úřad vlády v Paříži ve čtvrtek uvedl, že Francie svolala na neděli schůzku ministrů pro migraci z Británie, Nizozemska, Německa a Belgie. Mají jednat v Calais společně se zástupci evropské komise.

Francouzská policie v souvislosti s nehodou zatkla pátého podezřelého. Havárie lodi skončila smrtí většiny zúčastněných. Francouzský námořní úřad tragédii označil za nejhorší neštěstí, které postihlo migranty pokoušející se touto cestou dostat do Británie.

Podle aktuálních informací bylo mezi oběťmi nehody lodi s migranty 17 mužů, sedm žen, z nichž jedna byla těhotná, a tři děti. Úřady pracují na identifikaci obětí, podle francouzských médií šlo převážně o irácké a íránské Kurdy. Dva přeživší, kteří jsou ve vážném stavu způsobeném podchlazením v nemocnici, pocházejí z Iráku a Somálska.

Britská ministryně vnitra ve čtvrtek Francii znovu nabídla společné britsko-francouzské hlídky, které by měly migranty od nebezpečné plavby přes moře odradit. "Nabídla jsem Francii, že budeme spolupracovat, abychom zajistili více hlídek a udělali vše, co je v našich silách, aby zranitelní lidé neriskovali životy v lodích, které nezvládnou plavbu," řekla Priti Patelová poslancům.

Francie společné pozemní hlídky odmítá, podle ní by šlo o narušení suverenity. Francouzský poslanec Pierre-Henri Dumont stanici BBC řekl, že není realistické očekávat, že hlídky mohou nepřetržitě monitorovat 200 až 300 kilometrů dlouhý pás pobřeží u Calais a Dunkerku, odkud migranti nejčastěji vyplouvají. "Vzít loď a naplnit ji migranty trvá jen deset minut," řekl Dumont.

Francouzský prezident Macron kvůli neštěstí ve středu telefonicky hovořil s britským premiérem Borisem Johnsonem. Shodli se na další spolupráci, do které chtějí zapojit i Belgii a Nizozemsko a také partnery v zemích původu migrantů. Jejich záměrem je přerušit cestu, která migranty dovede na francouzské pobřeží, a rozbít gangy převaděčů.

V posledních měsících stále stoupá počet migrantů, kteří se pokoušejí o nebezpečnou plavbu přes Lamanšský průliv. Podle oficiálních údajů ministerstva vnitra se takto letos přes kanál do Anglie dostalo už téměř 26 tisíc lidí, 14 lidí se kvůli tomu utopilo. Za celý minulý rok jich bylo 8400.