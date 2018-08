Omylem vypuštěná raketa NATO mohla mít fatální důsledky

Estonský premiér Juri Ratas se telefonicky spojil s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, aby s ním "posoudil" incident, při kterém španělský stíhací letoun omylem vypustil raketu s bojovou hlavicí na jihovýchodě Estonska. Oznámil to ve středu tallinnský zpravodajský server Err. Ratas šéfa NATO vyzval, aby aliance k případu přistoupila s veškerou vážností.

Raketu vzduch-vzduch vypálil španělský letoun v úterý při přeletu města Otepää, naposledy byla raketa spatřena asi 40 kilometrů od města Tartu. Podle dnešní informace generálního štábu estonské armády nebyly zbytky rakety dosud nalezeny, i když pravděpodobné místo dopadu vojáci znají. Střela prý explodovala v neobydlené oblasti přírodní rezervace.

Madrid nad incidentem vyjádřil lítost, místo španělských dočasně hlídkují v estonském vzdušném prostoru letouny portugalské, napsal list Postimees. Incident vyšetřují orgány NATO a estonská vojenská policie, příčinou je údajně lidská chyba.

Rusko bere NATO jako hrozbu

Ratas Stoltenbergovi řekl, že případ "pochopitelně znepokojuje estonské veřejné mínění". Estonské úřady se podle premiéra spolu s aliancí budou snažit o prošetření všech detailů události, která "chvála bohu nevedla k žádným obětem".

Nehodě s raketou ve středu věnovala komentář ruská státní agentura TASS. Napsala v něm, že pokud by vystřelená raketa zamířila na východ, a nikoli na sever, mohla by teoreticky dopadnout na území Ruské federace. "Incident by mohl mít daleko těžší následky. Znovu to potvrzuje, že svět neohrožují akce Ruska, ale vysoká bojová aktivita, kterou bez jakýchkoli příčin u ruských hranic rozvinuly země NATO".