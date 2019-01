Opět sněží. V Německu a Rakousku roste lavinové nebezpečí

V rakouských i německých Alpách s dalším sněžením rychle roste nebezpečí lavin. V některých částech Rakouska už platí nejvyšší stupeň. Na mnoha místech Bavorska sníh ochromil dopravu. Mnoho školáků v zasažených oblastech má sněhové prázdniny. Na severoněmeckém pobřeží Baltského moře se za působení tlakové níže Benjamin očekává vzedmuté moře. Na pobřeží Severního moře se už situace uklidnila.

Podle agentury DPA je povětrnostní situace v Bavorsku a Rakousku na mnoha místech stále nebezpečnější. Poté, co byl v úterý v některých částech spolkové země Štýrsko vyhlášen nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí, byl ve středu pátý stupeň vyhlášen také v Ybbstalských Alpách v centrální části země.

Ve Štýrsku je lavinami ohroženo na 280 budov, které leží v takzvaných červených zónách. Místní úřady mají v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda přistoupí k evakuaci. V úterý bylo ve Štýrsku odříznuto od okolního světa na dva tisíce lidí.

"Riziko velkých lavin je velmi, velmi vysoké," řekl DPA šéf štýrské služby pro pomoc při katastrofách Harald Eitner. Nejen v rozsáhlých částech Rakouska, ale také v Bavorsku je na středu hlášeno další sněžení.

