Opozice i soudy kritizují návrh PiS umožnit odvolávání soudců

Kritiku ze strany opozice i polských soudů vzbudil návrh zákona, který má v Polsku umožnit odvolávání soudců z funkce. Předlohu vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) předložila v dolní komoře parlamentu, ve které má většinu, uvedla polská média. Podle kritiků má plán umlčet a potrestat soudce zpochybňující stávající soudcovskou radu s pravomocí navrhovat prezidentovi nové soudce, kterou vytvořila parlamentní většina PiS.

Předloha navíc zakazuje soudcovským organizacím přijímat stanoviska "nepřátelská" vůči výkonné a zákonodárné moci v zemi. Soudci by také mohli být přeloženi, odvoláni či finančně postiženi.

"To je prostě zavedení stanného práva v justici," komentoval návrh varšavský soudce Igor Tuleya. Cílem je podle něho přinutit soudce vynášet rozsudky vyhovující nynější vládě. "Jestli vstoupí v platnost, nebudeme tu mít ani tak Bělorusko, ale skutečně Turecko," řekl soudce televizi TVN 24.

Poslanec PiS Jan Kanthak označil novinku za reakci vládní strany na počínání části soudců, kteří se prý považují za "zvláštní kastu" a snaží se torpédovat vládní justiční reformu.

"Tady nejde o trestání soudů, ale o odpovědnost za stát a občany. Situace, v níž si jedni soudci osobují právo zpochybňovat druhé soudce, jmenované demokratickou soudcovskou radou, hrozí anarchií a obrovským právním chaosem. To si zodpovědná vláda nemůže dovolit," vysvětloval v televizi Kanthak, který je současně i mluvčím ministerstva spravedlnosti.

Politickou nezávislost nynější soudcovské rady, ale i nového kárného orgánu, zabývajícího se prohřešky a penzionováním soudců, nedávno zpochybnil polský nejvyšší soud. Učinil tak na základě listopadového rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

"Zjevným politickým cílem je umlčet kritiky," řekl o návrhu PiS mluvčí nejvyššího soudu Michal Laskowski. Přijetí zákona by podle něho mohlo v Polsku skoncovat s dělbou moci. "Je hodně argumentů ukazujících na to, že skutečně budeme mít do činění s ovládnutím soudců a soudní moci mocí zákonodárnou a výkonnou," řekl.