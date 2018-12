Opozici nevoní požadavek Porošenka na církevní samostatnost

Skupina 47 ukrajinských opozičních poslanců se obrátila na ústavní soud se stížností na to, že parlament podpořil žádost prezident Petra Porošenka ke konstantinopolskému patriarchátu pravoslavné církve o udělení samostatnosti ukrajinské pravoslavné církvi, více než 300 let podřízené moskevskému patriarchátu. Opoziční poslanci v tom vidí vměšování státu do církevních záležitostí, porušení náboženské svobody, jakož i porušení ústavního práva občanů na svobodu světového názoru a vyznání, uvedl list Ukrajinska pravda na svém webu.

Zákonodárci argumentují, že Ukrajina je světský stát, který by tedy měl být nábožensky neutrální a nestranný vůči církvím. "Zvláštní vztah" státu k jedné z církví podle nich představuje porušení ústavy. Tvrdí také, že o církevní nezávislost nežádali sami preláti, ale prezident.

Pod stížnost k ústavnímu soudu se podle deníku podepsali hlavně poslanci proruského Opozičního bloku, ale i několik nezařazených zákonodárců. Ke stížnosti se podle něj také připojila nevládní organizace spjatá s režimem svrženého proruského prezidenta Viktora Janukovyče.

Ruská pravoslavná církev se kvůli osamostatnění ukrajinské církve, kterou pokládá za své kanonické území, rozhodla přerušit veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem.

Vztahy mezi církvemi se přiostřují

Porošenko před týdnem oznámil, že tři pravoslavné církve působící v zemi se sjednotí v polovině prosince. Výsledek církevního sněmu má umožnit konstantinopolskému patriarchátu vyhlásit vytvoření nové ukrajinské církve, nezávislé na Moskvě. Vedení jedné z církví, která zůstává loajální k moskevskému patriarchátu, nicméně dalo najevo, že se sjednocování nezúčastní.

Ukrajinští policisté a agenti tajné služby SBU v posledních dnech prohledávali kostely a domovy několika prelátů z církve podřízené Moskvě, prý kvůli podezření z "porušování rovnosti občanů". SBU tvrdí, že při těchto prohlídkách odhalila síť organizovaně šířící materiály, které rozněcují náboženskou nesnášenlivost.

Vztahy mezi Kyjevem a Moskvou jsou nyní ještě napjatější poté, co je minulý měsíc vyostřil incident v Kerčském průlivu. Tam se Rusové zmocnili tří lodí ukrajinského vojenského námořnictva a jejich posádky zajali. Při tomto incidentu Rusové stříleli na Ukrajince a tři z nich zranili.