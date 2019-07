Orbán slíbil udržení růstu ekonomiky, kritizoval oponenty v EU

Maďarsko má pro příští rok připraveny dva programy na podporu ekonomiky, protože hospodářský růst v Evropské unii, která je jeho největším obchodním partnerem, zpomalí. V projevu před členy maďarské menšiny to v rumunském Sedmihradsku řekl maďarský premiér Viktor Orbán. V projevu rovněž prohlásil, že sehrál klíčovou roli při vyřazení "ideologických goril" ze souboje o nejvyšší funkce v institucích EU.

Výraz ideologické gorily použil podle serveru Politico pro kandidtáy na tuto pozici Manfreda Webera z pravého středu a Franse Timmermanse z levého středu. Orbán je sice nejmenoval, ale je známo, že Orbán původně Webera podporoval do vedení EK, avšak Weber se dal slyšet, že pozici nepřijme, pokud by ji měl získat s podporou maďarské vládní strany Fidesz. Weber byl kandidátem Evropské lidové strany, která Fideszu pozastavila v tomto uskupení členství.

Maďarský premiér ve výpadech proti EU pokračoval tvrzením, že EK na členské státy útočí. "Úspěšné ekonomiky" jako Polsko a Česko by podle něj neměly být napadány, ale naopak podpořeny.

Nevyhnul se ani tématu migrace a prohlásil, že namísto podpory migrantů by "se mělo finančně pomáhat evropským rodinám, aby měly více dětí".

"Oponenti nás nenávidí"

Značnou část proslovu věnoval rozkladu o rozdílech mezi liberalismem a demokracií. "V liberálním systému je dovoleno vše, co nenarušuje svobodu druhého. My v Maďarsku sledujeme jiný směr - nedělejte jiným to, co nechcete, aby dělali oni vám. Oponenti nás nenávidí, protože liberálové vytvářejí dojem, že slovo neliberální odkazuje na odvrácení se od demokracie," řekl.

Liberálové se podle Orbána snaží o "celosvětovou spásu". "A je (pro ně) nepřijatelné, pokud se Maďarsko, Polsko, Rakousko, Itálie a Česká republika drží svých názorů, a tak (tyto země) nenávidí, protože se staví proti všeobecnému blahu lidstva," řekl maďarský premiér podle agentury MTI.

Konfrontací s "liberálním duchem doby" on a jeho spolupracovníci stráví podle Orbána příštích patnáct let. "Na naší straně je něco krásného, svobodného a spravedlivého, něco, co se dá shrnout jako křesťanská svoboda," uvedl. Maďarsko se podle něj pod jeho vedením podařilo změnit na "jedinečný křesťanský demokratický stát", ve kterém se na národ pohlíží jako na "historicky a kulturně definovanou komunitu" a ne jako v liberálních demokraciích jako na souhrn jedinců.

Orbánova vláda chce udržet ekonomický růst, jehož tempo je v Maďarsku rychlejší, než je průměrný dvouprocentní růst v EU. Maďarská vláda ohlásila v červnu první balíček podpůrných opatření, k nimž patřilo snížení daní a vytvoření pracovních míst.

Ochrana hospodářství

V letošním prvním čtvrtletí maďarská ekonomika vzrostla o 5,3 procenta, což je nejlepší výsledek za 15 let. Ministr financí Mihály Varga řekl, že příští rok by se měl růst udržet na čtyřprocentní úrovni.

Orbán prohlásil, že výhled pro EU tak optimistický není a že pro udržení vývoje v Maďarsku budou zapotřebí další podpůrné kroky.

"Jsou-li naše očekávání o vývoji evropského hospodářství správná, budeme na jaře 2020 a na podzim 2020 potřebovat druhé a třetí opatření na ochranu našeho hospodářství," řekl Orbán v každoročním projevu před maďarskou menšinou. Detaily těchto plánů neuvedl, řekl pouze, že pomohou zvýšit konkurenceschopnost Maďarska.

Šéf Evropské centrální banky Mario Draghi ve čtvrtek naznačil, že vzhledem k horšícím se vyhlídkám a malé pravděpodobností hospodářského oživení v eurozóně, banka přistoupí k uvolnění měnové politiky. Ekonomové hospodářský růst Maďarska pro příští rok odhadují na 3,3 procenta, což je snížení oproti letošním předpokládaným 4,3 procenta.

Podle Orbána je Maďarsko z finančního a sociálního úhlu na dobré cestě, ale tento jeho vývoj byl ohrožen zvenčí možností, že do vedení evropských institucí budou dosazeny nevhodní lidé. "Zabránili jsme ideologickým gorilám převzít důležité pozice a do čela Evropské komise jsme zvolili matku sedmi dětí," řekl s poukazem na Ursulu von der Leyenovou.