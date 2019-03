Organizovaný gang: peníze z automatů vykrádá vysavačem

V Londýně v městské části Kensington a Chelsea řádí gang, který vykrádá automaty na parkování. Za poslední rok takto zloději ukradli ze 70 automatů kolem 120 tisíc liber (asi 3,6 milionu korun). Aby se do automatu dostali, používají k tomu auto, těžká kladiva nebo vysavač, kterým peníze nasají. Rada městské čtvrti už kvůli nim zvažuje odstranění automatů. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Organizovaní zločinci přijedou k automatu, vyvrtají do něj díru a následně do nich vloží hadici od vysavače pomocí něhož vysají mince ven. Někdy těžkými kladivy celý automat poničí, případně do něj najíždějí autem.

Rada městské čtvrti už proto zvažuje možnost, že placené parkování zruší. Dosud musí řidiči za parkovné platit 1,3 až 4,9 libry (asi 39 až 146 korun). Mimoto vyzývá řidiče, aby nejlépe platili přes mobilní aplikaci.

Podle předsedy městské rady pro Kensington a Chelsea Willa Pascalla ukradené peníze pomáhají gangům ve financování jejich kriminálních aktivit. "Od městské policie víme, že tím financují svou další kriminalitu v Londýně od drog přes překupnictví až po případné násilné trestné činy. Je to trend, který musíme zastavit. Jedním ze způsobů, jak to vyřešit, je, že řidiči budou platit bezhotovostně," řekl Pascall.

Nedávná anketa, jež se ptala 17 tisíc řidičů, nicméně ukázala, že až 70 procent lidí pravděpodobně odmítne zaparkovat na místě, kde se platí jen pomocí mobilního telefonu. "I když má bezhotovostní systém řadu výhod a stává se běžnějším, stále vidíme, že někteří starší řidiči raději platí v hotovosti nebo bezkontaktními kartami," uvedl Edmund King, prezident společnosti AA, jež anketu provedla.