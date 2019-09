OSN: Úmrtnost dětí do pěti let se od roku 2000 snížila o polovinu

Úmrtnost dětí do pěti let se od roku 2000 celosvětově snížila o polovinu, o třetinu ubylo také úmrtí těhotných žen a matek v důsledku porodu. Ve své zprávě o tom ve čtvrtek informoval Dětský fond OSN (UNICEF) a Světová zdravotnická organizace (WHO). Přesto v roce 2018 zemřelo před svými patnáctými narozeninami 6,2 milionu dětí a v roce předchozím přišlo o život 290 tisíc těhotných žen nebo čerstvých matek. Každých 11 sekund tak ve světě zemře novorozené dítě nebo jeho matka, odhadla WHO.

"Když se rozhoduje mezi životem a smrtí, pak může být rozhodující přítomnost zkušeného zdravotníka, který v době porodu matce a novorozenci pomůže, ale také zdroj čisté vody, přiměřená výživa, základní léky a očkování," uvedla ředitelka UNICEF Henrietta Foreová. Ta zároveň vyzvala vlády, aby do zdravotnictví více investovaly, protože právě to může pomoci zachránit další životy.

Zpráva upozornila zejména na propastné rozdíly, které v dětské a mateřské úmrtnosti panují mezi jednotlivými zeměmi. Zatímco v rozvinutých západních zemích včetně evropských umírá do pěti let věku pouze jedno dítě ze 199, v subsaharské Africe je to jedno dítě ze 13, což je zhruba šestnáctkrát více, uvádí zpráva. Těhotné ženy v subsaharské Africe čelí riziku 1 ku 37, že zemřou u porodu, v Evropě toto riziko organizace vyčíslily na 1 ku 6500.

Celkem 80 procent úmrtí dětí a nastávajících matek lze přičíst státům v subsaharské Africe a jižní Asii. Právě v jižní Asii se ale situace proti roku 1990 nejvíce zlepšila: úmrtí dětí do pěti let tam za posledních téměř 30 let ubylo o 80 procent.