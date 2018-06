Otočka? Tisíce odpůrců brexitu žádaly v Londýně nové referendum

Tisíce odpůrců odchodu Británie z Evropské unie se v sobotu sešly v centru Londýna. Dva roky po referendu, v němž zvítězili zastánci brexitu, demonstranti na pochodu požadují vypsání nového lidového hlasování. Ministr zahraničí Boris Johnson v sobotu premiérku Theresu Mayovou naopak vyzval, aby prosadila "úplný britský brexit".

Cílem odpůrců brexitu je britský parlament, před kterým hodlají vyzvat vládu premiérky Mayové, aby umožnila Britům znovu hlasovat o budoucnosti země. Organizátorem akce je skupina People's Vote, podle které není "brexit hotovou věcí", a je proto třeba, aby lidé, kteří s ním nesouhlasí, dali najevo svůj názor.

Protestního pochodu se účastní také řada politiků opozičních labouristů, liberálních demokratů, ale i někteří konzervativci. Podle agentury AP k demonstrantům promluví mimo jiné předseda Liberálních demokratů Vince Cable. Většina britských médií píše o tisících účastníků, list The Guardian odhaduje jejich počet na 50 tisíc.

Zastánci brexitu u příležitosti výročí referenda z 23. června 2016, ve kterém se 51,9 procenta hlasujících vyslovilo pro odchod Británie z evropského bloku, vyzvali premiérku Mayovou, aby odchod z EU prosadila.

Ministr zahraničí Boris Johnson, jedna z hlavních tváří zastánců odchodu Británie z EU, v příspěvku v bulvárním listu The Sun napsal, že by Mayová měla zajistit "úplný britský brexit" a nikoli takový, který by připomínal toaletní papír, tedy "měkký, poddajný a zdánlivě nekonečně dlouhý".

Ministr obchodu Liam Fox a ministr pro brexit David Davis zdůraznili, že odchod z unie bez dohody nadále zůstává jednou z možností. Podle Foxe by to EU neměla vnímat jako blafování. "Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda," řekl ministr obchodu BBC.

Před dvěma lety se Britové v referendu vyslovili pro odchod své země z EU. Podle zákona, který tento týden schválil britský parlament, by k němu mělo dojít 29. března příštího roku. Spor o podobu budoucích vztahů s unií rozděluje britskou společnost, ale i samotnou vládu premiérky Mayové.