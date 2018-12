"Otrocký zákon" se stal společenským katalyzátorem, píší Maďaři

Maďarští opoziční politici přestali hovořit o soudržnosti a začali spolu držet. To dodává již více než týden pokračující vlně protestů sílu, píše opoziční deník Népszava s odvoláním na maďarské analytiky.

Novela zákoníku práce prolamující roční limit pro přesčasy zaměstnanců, přezdívaná "otrocký zákon", se stala společenským katalyzátorem, říká Rolad Reiner, zakladatel analytického centra Integrity Lab.

Podle Attily Juhásze, analytika společnosti Political Capital, je "otrocký zákon" příslovečnou poslední kapkou. Bezprostředně se dotýká každodenního života lidí, a do ulic tak vehnal mnohé, kteří se jinak demonstrací neúčastní, včetně obyvatel menších maďarských měst. Vládní argumentace pro novelu zákona jen přilila olej do ohně v zemi, kde je všeobecně známo, že řada zaměstnavatelů přesčasy neproplácí.

Vládě blízký institut Nézőpont má pro sérii protestů jiné vysvětlení. Podle jeho analytika Erika Tótha vyhnali lidi do ulic nezodpovědní opoziční poslanci svým chováním v parlamentní debatě. Současná vlna demonstrací je podle něj jiná než dosavadní protesty i proto, že jsou jejich účastníci "tvrdší". Protestují i v kruté zimě a mezi většinou poklidných demonstrantů se najdou i tací, kteří házejí předměty po policistech, vytloukají skla a zvrhávají koše.

"Jak přitvrzuje Orbánův režim ve svých autokratických způsobech udržování moci, tak se budou radikalizovat i jednotlivé opoziční skupiny. Možná to tak chce i vláda, aby se potvrdila jejich verze," prohlašuje Attila Juhász. Je podle něj také důležité připomenout, že nejen občanská společnost, ale i opoziční politici se v minulých dnech chovali jinak. Po protestu před parlamentem nečekaně vnikli do budovy veřejnoprávní televize MTVA a požadovali, aby mohli přečíst své požadavky před veřejností. Ochranka nakonec dva z nich z budovy vyhodila, ale pozornost veřejnosti to zaručilo.

Odborníci s výjimkou analytika Nézőpontu se shodují na tom, že si opozice v minulých dnech vedla dobře a nepokračovala s dosavadním politikařením. Erik Tóth naopak za vhodné chování považuje respekt ke svátečnímu období a opozice má podle něj odpovědnost za poklidný průběh protestů.

Podle Rolanda Reinera se opozice naučila tři věci. Za prvé, že záležitosti bezprostředně se dotýkající každodenního života vzbudí více zájmu než symbolické otázky. Za druhé, že Maďarsko není jen Budapešť. A za třetí, že by se opoziční politici měli co nejméně zabývat sami sebou.

Attila Juhász se domnívá, že síla současných protivládních protestů tkví v tom, že opoziční politici přestali hovořit o soudržnosti, začali místo toho spolu držet a chtějí dosáhnout konkrétních cílů. To před opozicí otevírá možnost, že bude pro protivládní voliče důvěryhodnější. Ovšem pouze za podmínky, že se nevrátí ke svému dosavadnímu politikaření.

Novela zákoníku práce zvaná "otrocký zákon" vyvolala po svém schválení minulou středu sérii protestů. Demonstrace se konaly zatím po sedm dnů, kromě Budapešti se rozšířily i do dalších měst a za hranice samotného Maďarska. Nejnovější protest je svolán na tento pátek pod heslem "Nepodepisuj to, Jánosi!". To cílí na prezidenta Jánose Ádera, jehož podpis je pro platnost novely zákoníku práce klíčový.