Padesát stupňů ve stínu? Evropu čekají nesnesitelná vedra

Pyrenejský poloostrov mají během víkendu zasáhnout mimořádně vysoké teploty. Jihozápadu Španělska a jihu sousedního Portugalska hrozí extrémní horko až kolem padesáti stupňů Celsia, uvádějí předpovědi. Je tak možné, že padne evropský teplotní rekord starý více než 40 let.

Velkou část Evropy od Portugalska, Španělska přes Francii, Německo až po Británii mají podle předpovědi počasí postihnout teploty v průměru o 6-12 stupňů Celsia vyšší než normálně.

A period of intense heat is set to sweep over #Europe from Thursday



Temperatures lifting into the high 30s C widely. Values topping

40C in Iberia. Even 46C is possible Thursday in Badajoz



47C was the highest temperature recorded at Badajoz in 1964 - will records be broken? pic.twitter.com/VYM8uoNT8z