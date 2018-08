Padlý most? Postaveno Italy, uklizeno migranty, píše časopis

Francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo otiskl ve svém posledním vydání karikaturu s nedávno zříceným mostem v italském Janově, v jehož troskách zemřelo 43 lidí. Tématem satiry je práce italských stavařů i protiimigrační politika současné italské vlády. O obrázku ve čtvrtek informovala agentura ANSA, která ho označila za "hrůzostrašnou ironii".

Na obrázku, který ANSA také přetiskla, je část zříceného mostu a pod ním spadlá auta. U nich je černoch v teplém oblečení, jak s koštětem zametá. Obrázek doprovází popisek "Postaveno Italy... uklizeno migranty".

Časopis Charlie Hebdo proslul v minulosti řadou kontroverzních karikatur, za něž ho mnozí kritizovali. Například v září 2016 otiskl obrázek, na němž byly oběti zemětřesení v Itálii srovnávány s italskými těstovinami. Na obrázku byly zakrvácený muž a žena, nápisy druhů italských těstovin a text: "Na 300 osob zemřelo při zemětřesení v Itálii. Zatím se neví, zda zemětřesení před tím, než udeřilo, vykřiklo "Alláhu akbar".

Loni v listopadu vzbudila polemiku obálka týdeníku Charlie Hebdo, která znázorňovala renomovaného odborníka na islám a profesora Oxfordské univerzity Tariqa Ramadana s obří erekcí a nápisem "jsem šestý pilíř islámu". Ramadan tehdy ve Francii čelil obvinění od dvou žen, že je znásilnil. Akademik to popřel a označil za pomlouvačnou kampaň.

Kvůli karikaturám muslimského proroka Mohameda se redakce týdeníku stala v lednu 2015 terčem útoku islámských radikálů. Zabito při něm bylo 12 novinářů a policistů.

Charlie Hebdo front page: "Built by Italians and Cleaned by Migrants”. That’s not funny...#GenoaBridgeCollapse pic.twitter.com/2bwbJRWSQ8