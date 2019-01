Palach se neobětoval jen pro český lid, ale i za Evropany

Jan Palach se obětoval nejen za svobodu českého lidu, ale za svobodu Evropanů, a proto je na něj nutné vzpomínat. ČTK to na Václavském náměstí u příležitostí 50 let ode dne, kdy se upálil student Jan Palach, řekl předseda proevropské italské organizace EuropaNow! Eric Jozsef.

Kořeny Evropské unie vycházejí z tragických zkušeností 20. století, zejména dvou světových válek a boje proti totalitním režimům, uvedl Joszef. "Pokud jako Evropané držíme spolu, není to kvůli ekonomickým zájmům a protože chceme silný nový svět, i když to hraje také roli, ale jde hlavně o společné hodnoty, pramenící z historických zkušeností a s nimi spojené odhodlání, že takové události už nikdy nechceme zažít," uvedl. Příběh Palacha hraje v těchto vzpomínkách zásadní roli, jelikož byl bojovníkem za svobodu a skutečný evropský hrdina, dodal.

"Obětoval se za svobodu, nejen za svobodu českého lidu, ale za svobodu Evropanů...takže je jasné, že na něj musíme vzpomínat, musíme vzpomínat i na Jana Zajíce, Evžena Plocka a také například na to, že Václav Havel byl zatčen v roce 1989, protože chtěl uctít Palachovu památku. Musíme na to pamatovat, protože je to nedávná historie a v současné chvíli Evropská unie čelí hrozbám," poznamenal Jozsef.

Je třeba snít o lepší Evropě

Dále řekl, že o zničení EU usiluje ruský prezident Vladimir Putin, zatímco americký prezident Donald Trump a jeho někdejší hlavní stratég Steve Bannon vnímají unii jako hrozbu. Z těchto důvodů je podle Jozsefa důležité vést dialog napříč Evropou a zahrnout do veřejné debaty i zkušenost obyvatel střední a východní Evropy, kteří mnoho let po druhé světové válce žili v nesvobodě. Sám Havel, když se stal prezidentem, burcoval evropské občany slovy: bez snění o lepší Evropě nikdy lepší Evropu nevybudujeme, připomněl Jozsef.

V uplynulých týdnech rozpoutal vlnu kritiky v Itálii i v České republice plánovaný koncert italských neofašistických kapel na památku Jana Palacha. V současné chvíli je budoucnost akce, která se měla konat 19. ledna ve Veroně, nejistá, jelikož divadlo kapelám odřeklo pronájem sálu. Jozsef zdůraznil, že jeho návštěva Prahy během Palachova týdne s děním v Itálii nesouvisí. Uctít památku Palacha se prý s kolegy ze skupiny rozhodl mnohem dříve, než italská krajní pravice informovala o koncertu. Za daných okolností ale prý považuje za velmi důležité se k věci vyjádřit.

Krajní pravice Palacha znásilnila

"Je důležité říkat, že Palach byl bojovníkem za svobodu, hrdinou svobody, nikoliv hrdinou krajní pravice, která chce svobodu zničit," uvedl Jozsef. Poznamenal, že krajní pravici v Itálii se podařilo památku Palacha zneužít, protože bojovníci za svobodnou a demokratickou Evropu dostatečně neupozorňovali, že Palacha považují za svého hrdinu. Další problém Jozsef vidí v tom, že se proti koncertu ostře neohradily místní italské úřady, což považuje za širší systémovou chybu. V Itálii o Palachovi ví starší generace a povědomí o něm obecně mají spíše lidé starší 30 let, řekl Jozsef a doplnil, že je nutné o této části dějin mladé lidi informovat.

Skupina EuropeNow! existuje teprve čtyři měsíce a podle jejího šéfa má zatím kolem 500 členů z různých věkových skupin. V minulosti organizovala například protest proti demonstracím stoupenců italského euroskeptického a protiimigračního vicepremiéra a ministra vnitra Mattea Salviniho. V nadcházejících dnech a týdnech hodlá Jozsef s dalšími členy organizace navštívit Polsko a Maďarsko. V Polsku chce uctít památku zavražděného starosty Gdaňsku a hovořit s feministkou Martou Lempartovou, v Budapešti se setká z opozičním novinářem Gáborem Horváthem.