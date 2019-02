Papež: Církev bude sexuálnímu zneužívání čelit, nebude jej tajit

Papež František na závěr vatikánského summitu o ochraně nezletilých označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. Katolická církev bude podle něj tomuto jevu "s nejvyšší vážností" čelit a děti ochrání, dodal papež. Slíbil také, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat, zastane se obětí a vyvine veškeré úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. Zahraniční agentury si všímají, že závazné závěry nebo závěrečný dokument z fóra nevzešly. Papežův mluvčí ale oznámil, že pro městský stát Vatikán budou v brzké době vydána opatření určená k ochraně dětí.

Obhájci obětí podle agentur uvedli, že je výsledky čtyřdenní schůzky zklamaly. Papež podle nich jen zopakoval staré sliby, aniž nabídl nějaká konkrétní opatření.

V závěru summitu papežův mluvčí Federico Lombardi nicméně oznámil, že Vatikán v brzké době vydá opatření určené na ochranu dětí a prevenci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých. Pravidla se budou vztahovat k římské kurii a platit budou v městském státě Vatikán. Dosud ve Vatikánu, sídlu katolické církve, taková opatření neplatila.

Každý jednotlivý případ sexuálního zneužívání je podle Františka "zvěrstvo". Pravidla národních biskupských konferencí proti zneužívání budou přezkoumána a posílena, dodal papež, který hovořil na konci závěrečné mše v Apoštolském paláci.

Papež rovněž poznamenal, že většina případů sexuálního zneužívání se podle OSN a dalších organizací stane v rodinách, a hovořil o dalších společenských problémech, jako je sexuální turistika nebo internetová pornografie. Připustil ale, že sexuální zneužívání je o to závažnější, pokud se stane v katolické církvi. "Čelíme univerzálnímu problému, jenž je tragicky všudypřítomný a dotýká se každého," řekl papež. Ačkoli je sexuální zneužívání globální problém, "tento ďábel není o nic méně monstrózní, jestliže se objeví v církvi," dodal papež.

Podle představitelky americké organizace bishopaccountability.org, která sleduje případy sexuálního zneužívání kněžími, je papežovo prohlášení o univerzálnosti tohoto jevu "obzvlášť znepokojivé". "Ačkoli katolíci ve světě volají po konkrétních změnách, papež místo nich nabídl vlažné sliby, které jsme navíc už slyšeli," řekla Anne Barrettová-Doyleová, kterou citovala agentura Reuters.

Závěrečný Františkův projev byl podle německého církevního právníka Thomase Schüllera "fiaskem". "Byla to promarněná šance (...) Je to konec jeho pontifikátu v tom smyslu, že František nevstoupí do historie jako reformní papež, nýbrž jako obhájce statu quo," řekl ředitel ústavu kanonického práva na univerzitě v Münsteru agentuře DPA. Matthias Katsch z německého sdružení na ochranu obětí na twitteru označil papežovu řeč za "bezostyšný pokus postavit se do čela určitého hnutí, aniž se pojmenuje vina a nastanou skutečné změny".

Bezprecedentní summit se konal na pozadí skandálů se sexuálním zneužíváním mladistvých kněžími. Zúčastnilo se jej asi 190 nejvyšších církevních představitelů z různých zemí, včetně předsedy České biskupské konference (ČBK) kardinála Dominika Duky. Ten již dříve uvedl, že na schůzce se probíraly i případy nepravdivých obvinění. "Falešná svědectví mohou obviněnému knězi připravit 'očistec na zemi'," řekl Duka v rozhovoru, který v sobotu zveřejnil server České biskupské konference.

Duka připomněl, že některé biskupské konference už za dvou předchozích papežů schválily směrnice s pokyny, jak zneužívání předcházet a jak postupovat při podezření na takový čin. ČBK takovou směrnici schválila v roce 2015.