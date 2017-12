Papež promluvil k lidem. Tepal Trumpa, nabádal k míru

Papež František v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou států. Papež se tak vyjádřil poté, co nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele zvýšilo napětí v oblasti. Papež také připomněl utrpení dětí v důsledku násilností v Sýrii, Iráku, Jemenu, v řadě afrických zemí či na Ukrajině.

"Modleme se, aby převážila vůle obnovit dialog a aby konečně bylo prostřednictvím dialogu dosaženo řešení, které by umožnilo mírové soužití dvou států ve vzájemně dohodnutých a mezinárodně uznaných hranicích," řekl papež k situaci na Blízkém východě.

The Holy Father, Pope Francis, has delivered the fifth Christmas message of his pontificate Urbi et Orbi on the Solemnity of the Nativity of the Lord, 25 December 2017. https://t.co/E9JbMbK7fF pic.twitter.com/Okb8nGBXHt

Papež také vyzval k modlitbám, aby "byly překonány rozpory na Korejském poloostrově a aby tam byla v zájmu celého světa obnovena důvěra mezi znepřátelenými stranami".

Stejně jako loni pamatoval papež na obyvatele zemí zasažených vleklými konflikty, především pak na děti. Mluvil o válkou sužované Sýrii, Iráku a také o "opomíjeném konfliktu" v Jemenu. Z těžce zkoušených afrických zemí jmenoval například Jižní Súdán, Somálsko či Středoafrickou republiku.

Zmínil také Barmu, odkud v posledních měsících uprchly před násilím statisíce muslimských Rohingů do sousedního Bangladéše. Hlava katolické církve obě tyto asijské země nedávno navštívila.

On Christmas Day, "we see Jesus in the children” - listing the globe’s conflicts and challenges at noontime Urbi et Orbi, Pope asks the Bambino for "the grace to make our world more human and more worthy” for its next generation: https://t.co/hiBJBCVQVZ pic.twitter.com/mV3MG4GBbs