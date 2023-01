Papež zkritizoval zákony, které považují homosexualitu za zločin

Papež František v rozhovoru s agenturou AP kritizoval zákony, které považují za zločin homosexualitu. Podle něj by se katolická církev měla snažit, aby takové "nespravedlivé" zákony nikde neexistovaly. Papež nicméně v úterý také uvedl, že homosexualita není zločin, ale hřích a že mezi tím by se mělo rozlišovat.

"Být homosexuálem není zločin," řekl AP papež František. "Není to zločin, ale ano, je to hřích," dodal. Řekl ale také, že s homosexuály se má jednat s respektem a nemají být diskriminováni. "Všichni jsme boží děti a Bůh nás miluje takové, jací jsme," řekl papež AP ve Vatikánu.

Hlava katolické církve také kritizovala zákony, které homosexualitu kriminalizují. Takové zákony mají některé země v Africe či na Blízkém východě a v několika z nich za homosexuální styky hrozí i trest smrti, který se nicméně už většinou nevykonává.

Papež František v rozhovoru s AP přiznal, že katoličtí biskupové v některých částech světa trestní stíhání homosexuality podporují. Podle něj to vychází z jejich kulturně společenského původu. Takoví biskupové by ale podle papeže měli projít procesem změny a uznat důstojnost každého člověka.

Katechismus katolické církve označuje homosexuální styky za "vnitřně nezřízené", což ani papež František nezměnil, uvedla AP. Už dříve ale veřejně podpořil práva osob z komunity LGBT+.

V roce 2020 papež František poprvé veřejně podpořil i zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. "Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo... To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o registrovaných partnerstvích, aby tímto způsobem měli právní ochranu," řekl papež v biografickém dokumentárním filmu Francesco rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského.

Vatikán v roce 2008 podle AP odmítl podepsat deklaraci OSN, která vyzývala k dekriminalizaci homosexuality. Nicméně tehdy také uvedl, že země by se měly vyhnout "nespravedlivé kriminalizaci" gayů a přestat je za homosexualitu trestat.