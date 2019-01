Paříž zvažuje mhd zdarma pro děti do 11 let. Vyvolalo to nevoli

Starostka Paříže Anne Hidalgová chce od září zavést dopravu zdarma pro děti až do 11 let věku. Záměr socialistické političky, který by veřejné finance vyšel na více než 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč) ročně, vyvolal podle deníku Le Figaro kritiku. Pařížské děti za cestu veřejnými dopravními prostředky zatím neplatí jen do čtyř let věku.

"Slevy nejsou zadarmo," zaznívá z okolí šéfky středofrancouzského regionu Ile-de-France Valérie Pécresseové, která má tamní dopravu na starosti.

Podle vedení regionu by se opatření dotklo 150 tisíc dětí, které zatím ročně vydávají za cestování po hlavním městě Francie 341 eur (přes 8700 Kč). Jeho představitelům vadí, že starostka záměr oznámila bez konzultací a označují jej za unáhlený.

Podle Stéphana Beaudeta zodpovědného za dopravu v celém regionu není myšlenka dopravy zdarma pro nejmladší členy společnosti sama o sobě špatná.

"Musíme ale pracovat společně, Paříž nemůže postupovat sama," zdůraznil a dodal, že opatření není technicky proveditelné. "Běžte říct revizorovi, ať zkontroluje, že dítěti je méně než 11 let, když to (dítě) s sebou ani nemusí nosit občanku...! A jak zkontrolujete, že opravdu bydlí v Paříži?" cituje Beaudeta Le Figaro.

V Praze jezdí zdarma děti do šesti let věku. Do 15 let - a pokud studují, tak až do 26 let - platí podle webu pražského dopravního podniku od 1. října 2018 ročně pouze 1280 Kč.