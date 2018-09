Pasy podezřelých z otravy Skripala se liší jen jednou číslicí

Cestovní pasy mužů podezřelých z otravy bývalého ruského agenta a jeho dcery v Británii, na které si Alexandr Petrov a Ruslan Boširov koupili letenky do Londýna, se od sebe liší pouze poslední číslicí. Majitelé těchto pasů v minulosti často létali do Evropy. Napsal to ve čtvrtek ruský server Fontanka s odvoláním na nejmenované zdroje.

Sergej Skripal a jeho dcera Julije byli otráveni 4. března nervovým jedem novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba zotavili.

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu uvedla, že za otravou Skripalových stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU hledaní podle britských úřadů jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Novičok podle britské protiteroristické policie dopravili do Británie v balení napodobujícím parfém. Na oba muže byl vydán evropský zatykač. Moskva, která od začátku vylučuje možnost ruské účasti na otravě, odmítla i nejnovější obvinění a uvedla, že zveřejněná jména ani fotografie podezřelých jí "nic neříkají".

Server Fontanka napsal, že Petrov a Boširov se 2. března vydali letem SU2588 z moskevského letiště Šeremeťjevo na londýnské letiště Gatwick. Letenky koupili po předložení cestovních pasů ze série 65, jejich číslo se liší pouze v případě poslední cifry - ...1297 a ...1294.

Oba muži si také předem koupili letenky na cestu z londýnského letiště Heathrow zpět na Šeremeťjevo; jednu na večerní let 4. března a další na noční let 5. března. Jak již dříve sdělily britské úřady, podezřelí opustili Británii 4. března.

Majitelé zmíněných cestovních pasů často létali do Evropy: mezi zářím 2016 a březnem 2018 navštívili Amsterodam, Ženevu, Milán a Paříž. Alexandr Petrov také před otravou Skripalových byl nejméně jednou v Londýně, a to od 28. února do 5. března 2017.

Podle Fontanky o obou podezřelých ve veřejných zdrojích prakticky žádné informace nejsou. V pasu na jméno Petrova se uvádí, že se narodil 31. července 1979. Člověk se stejným jménem byl na seznamu zaměstnanců státního podniku Mikrogen, který se zabývá výzkumem a vývojem imunobiologických preparátů.

Boširov se údajně narodil 12. dubna 1978 v metropoli Tádžikistánu Dušanbe a jako bydliště měl zapsán byt v 25patrovém domě v ulici Bolšaja Naběrežnaja v Moskvě. Obyvatelé domu ale tvrdí, že v daném bytě žije starší žena a že muže podobného Boširovovi tam nikdy neviděli. Nevyloučili ovšem, že může jít o syna této paní, který měl na této adrese registrované bydliště, ale nikdy tam nežil.

Novináři Fontanky také zjistili, že v roce 2015 měl Boširov během tří dnů dostat dvě dopravní pokuty. Nicméně doklady o správním řízení v souvislosti se spácháním odpovídajících přestupků vykazují určité nejasnosti anebo vůbec chybějí.

Pod jménem Ruslana Boširova je podle serveru na Facebooku od roku 2014 vytvořený účet, který je ale prázdný. Je na něm uveden pouze jediný přítel, kterým je dívka z Ukrajiny. Britský list Daily Mail zjistil, že se jedná o Juliji Čopivskou. Nyní přibližně třicetiletá žena podle deníku řekla, že se s mužem, který se představil jen jako Ruslan, potkala přibližně před pěti lety v Praze. Mluvili spolu asi 30 minut a on se zeptal, jak ji může kontaktovat na Facebooku, kde si pak založil účet a zařadil ji mezi přátele. Od té doby ho neviděla. Když si Čopivská prohlédla fotografii údajného Boširova, řekla, že tohoto muže nezná.