Páteční nepokoje v Barceloně se vyžádaly spoustu zraněných

Nejméně 182 zraněných si vyžádaly páteční střety mezi demonstranty a příslušníky policie v Barceloně a dalších městech v Katalánsku. Policie k výslechu předvedla přes 80 lidí.

Původně pokojný protest více než půlmilionu lidí proti vysokým trestům pro katalánské separatistické politiky přerostl v pátek večer v Barceloně v násilí, při němž demonstranti zapalovali barikády a házeli kameny a zápalné láhve na policisty, kteří proti nim zasáhli obušky, gumovými projektily a poprvé od pondělního začátku nepokojů také slzným plynem a vodním dělem. Po bouřlivé noci se sešla na krizové schůzce katalánská regionální vláda.

Podle španělských úřadů byly potyčky mezi demonstranty a členy bezpečnostních sil hlášeny v pátek kromě Barcelony z dalších katalánských měst Girony, Tarragony a Lleidy. Podle dnešní zprávy ministerstva vnitra jenom v Barceloně bylo zraněno 152 lidí. Mezi zraněnými jsou i policisté, z nichž 17 potřebovalo ošetření v nemocnici.

Maskovaní mladíci zablokovali v Barceloně široký bulvár vedoucí blízko policejního ústředí, zapálili velké popelnice a házeli kameny, plechovky a láhve na řady policejních těžkooděnců. Vyplenili také místní pobočku banky Santander. V centru města byl ještě ráno cítit kouř a zaměstnanci dokončovali úklid.

O situaci v Barceloně jednal na krizové schůzce katalánský premiér Quim Torra s ministrem vnitra Miquelem Buchou a dalšími členy kabinetu. Torra prohlásil, že podobné násilí "v Katalánsku nikdy dříve neexistovalo". Později pak řekl před novináři, že je třeba, aby k jednacímu stolu sedl také předseda španělské vlády. "Násilí nikdy nebylo a nebude náš způsob. V Barceloně, v Tarragoně ani v Lleidě nebo Gironě," řekl.

Torra je příznivcem nezávislosti Katalánska a tento týden prohlásil, že by Katalánci měli o nezávislosti na Španělsku znovu hlasovat do dvou let. Dnes k tomu řekl, že je třeba respektovat vůli lidí. "Půjdeme tak daleko, jak si Katalánci budou přát," dodal.

Katalánci zahájili protesty v pondělí, kdy španělský nejvyšší soud oznámil vysoké tresty pro katalánské separatistické politiky. Kromě protestních pochodů byla také vyhlášena stávka, do níž se v pátek zapojily velké skupiny zaměstnanců. Do katalánské metropole rovněž dorazilo v pátek odpoledne několik pochodů z jiných měst a v ulicích bylo podle policie k večeru na 525 000 lid, organizátoři podle španělského tisku uvádějí, že v ulicích bylo tři čtvrtě milionu lidí.

Úřadující španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska oznámil, že od zahájení protestů bylo zadrženo 128 lidí. Zraněno bylo podle regionálních a centrálních úřadů od pondělka asi 400 lidí, polovina z nich policistů. Podle dnešních zpráv bude k výslechu předvedeno 83 lidí.

Protesty narušily i dopravu a v pátek bylo uzavřeno několik hlavních silničních tahů. Ještě dnes zůstala uzavřena dálnice vedoucí do Francie.