Pence: Írán je sponzorem terorismu, Evropa musí přestat podkopávat americké sankce

Přišel čas, aby evropští spojenci Spojených států vypověděli dohodu o íránském jaderném programu, a aby stáli za Washingtonem, prohlásil v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci americký viceprezident Mike Pence. Írán je podle něj největším státním sponzorem terorismu a představuje největší nebezpečí v regionu Blízkého východu.

"Íránský režim je otevřeným stoupencem dalšího holokaustu," uvedl Pence o hrozbě, kterou tamní režim podle něj představuje. Navíc podle Pence Teherán hledá zbraň, jak toho dosáhnout. Proto je nutné se Íránu důrazně postavit. "Přišel čas, aby evropští spojenci přestali podkopávat americké sankce a stáli za námi a íránským lidem," prohlásil nezvykle tvrdě Pence.

Mezinárodní dohodu o íránském jaderném programu loni vypověděl americký prezident Donald Trump. Země Evropské unie se k tomuto kroku nepřipojily, protože podle nich nezlepší bezpečnostní situaci na Blízkém východě, a naopak se proti vůli USA snaží dohodu zachovat v platnosti.

US VP Pence reiterates blistering attack against EU over #Iran: "the time has come...for our European partners to stop undermining US sanctions against this murderous revolutionary regime...to withdraw from the Iran nuclear deal and join us" in bringing freedom to Iran #MSC2019 pic.twitter.com/Gmm2mg9oKY