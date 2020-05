Pervitin se do Německa pašuje především z Nizozemska

Pervitin se do Německa už z větší části pašuje z Nizozemska. Naznačují to statistiky o záchytech drogy celními kriminalisty v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V uplynulých deseti letech se stimulant, nazývaný v Německu crystal meth, do země pašoval zejména z České republiky, zdůraznila podle agentury DPA v pondělí mluvčí celního vyšetřovacího úřadu v Essenu Heike Sennewaldová.

V minulém roce zachytili porýnští kriminalisté zhruba 100 kilogramů syntetické drogy, což je výrazně více než v roce předchozím. Sedmadevadesát kilogramů, tedy zhruba dvě třetiny celkového množství odhaleného v Německu, našly úřady u kurýrů, kteří zjevně přijížděli z Nizozemska. Je to více než šestinásobek oproti roku 2018, informoval úřad v Essenu.

"Statistická čísla naznačují, že pašování crystal methu na západní hranici s Nizozemskem nesmírně nabylo na významu," konstatoval úřad.

Pašeráci podle něj přijíždějí z Nizozemska do Německa po dálnicích. Velká část odhalených drog však byla určena zemím na východě Evropy, tvrdí němečtí celníci. Menší množství drogy se pašuje také s využitím pošty. Takto zachycené zásilky však měly původ v jiných zemích než v Nizozemsku.

"Čísla ukazují na přesun výroby do Nizozemska," řekla Sennewaldová. Statistiky za první měsíce tohoto roku podle ní ještě k dispozici nejsou. "Nadále ale máme velký počet záchytů syntetických drog na západní hranici s Nizozemskem," potvrdila mluvčí.

Kvůli zločinnosti související s omamnými látkami zahájil loni essenský úřad 2575 vyšetřování.