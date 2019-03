Petici proti brexitu podpořilo přes šest milionů Britů

Více než šest milionů Britů do neděle podepsalo petici proti vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V pondělí budou o petici debatovat poslanci Dolní sněmovny.

Vláda premiérky Theresy Mayové ale už dříve lidem nesouhlasícím s brexitem vzkázala, že své rozhodnutí vystoupit z EU zpět nevezme a že se cítí být vázána výsledky referenda z června 2016. V tom 17,4 milionu voličů (51,9 procenta) hlasovalo pro odchod z EU, proti se vyslovilo 16,1 milionu lidí.

Petice, které jsou zveřejňovány na oficiálním internetovém portálu britského parlamentu, může podepsat každý britský občan bez ohledu na to, zda je ve vlasti nebo v zahraničí. Poslanci se musejí zabývat e-peticemi, pod něž se podepíše více jak sto tisíc lidí.

Agentura DPA uvádí, že příslušný výbor odmítl fámy, že petici proti brexitu podepsaly i osoby bez oprávnění. O bezpečnostních opatřeních, jaká proti tomu podniká, ale jeho představitelé mluvit nechtěli.

Britský list The Guardian před několika dny upozornil, že e-petice nejsou přesným odrazem nálad ve společnosti. Podle stránky What UK thinks (Co si Spojené království myslí) by setrvání v EU podpořilo 54 procent Britů, 46 by bylo pro rozvod s Bruselem.