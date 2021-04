Petříček byl v konfliktu s Hradem všude, kde šlo o směřování ČR, napsal list Sme

Odvolaný šéf české diplomacie Tomáš Petříček byl jako ministr v otevřeném či skrytějším konfliktu s Hradem všude, kde se hrálo či hraje o základní orientaci České republiky, napsal ve středu slovenský list Sme. Za příklady zmíněného konfliktu označil okolnosti projektu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech, ruskou vakcínu Sputnik V proti covidu-19 či pozici k Ukrajině. To všechno podle listu testovalo a testuje západní, euroatlantické ukotvení Česka.

"To je vyšší kontext, do kterého zapadá Petříček jako oběť geopolitického revizionismu Hradu. Tedy snahy Zemana (prezidenta Miloše Zemana - pozn. red) a jeho byznysového okolí vychýlit/otočit euroatlanticky konformní východiska a řešení, například jaderné energetiky. To se nyní podařilo dotáhnout přes vnitrostranický zápas v ČSSD," uvedl deník.

V dalším komentáři k Petříčkovu odchodu z funkce českého ministra zahraničí Sme píše, že možná jde jen o osobní pomstu Jana Hamáčka neúspěšnému soupeři o post šéfa upadající sociální demokracie, což se ale může ukázat jako klíčový moment na dlouhou dobu.

"Petříček sice nebyl nejvýraznější tváří české vlády, ale byl alespoň zárukou nepodlézání autoritativním režimům. Konkrétně Rusku a Číně, kterým se chce podbízet Pražský hrad," uvedl list v komentáři na svém webu. Za důležitou označil skutečnost, že prezidentu Zemanovi se podařilo vytrucovat odchod svého neoblíbence, přičemž se potvrdilo, že i v parlamentním systému umí ohýbat pravomoci tak, aby prosadil osobní nominace.

"Zeman má sice poslední dva roky do konce mandátu, je stále méně aktivní, ale stále má oč hrát. A i kdyby neměl, podnikatelská klika kolem něj mu nedovolí odejít," soudí list. Dodává, že Petříček nechtěl kvůli obavám o národní bezpečnost vpustit ruský Rosatom do soutěže o výstavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Deník se zmiňuje také o úvahách o nákupu ruských a čínských vakcín proti covidu-19, za které podle něj Zeman rovněž lobbuje.

List Sme zároveň otiskl článek o ČSSD, která se podle něj po dalších volbách kvůli nízkým preferencím možná již nedostane do Poslanecké sněmovny. Pod titulkem "ČSSD pomáhal ničit i prezident Zeman" deník poznamenal, že strana je v koncích.