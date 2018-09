Piloti Ryanairu stávkují. Ruší se každý čtvrtý let

Piloti a palubní personál irského Ryanairu v Německu celý den stávkují, zrušeno je 150 ze 400 plánovaných letů ze země a do země. Největší evropská nízkonákladová aerolinka svým zaměstnancům hrozí, že v případě dalších stávek začne propouštět. Ohlášená stávka za vyšší platy a lepší pracovní podmínky začala na 12 německých letištích v noci na středu a skončit by měla ve čtvrtek ve 2:59 SELČ. Ráno to ve Frankfurtu nad Mohanem uvedla zástupkyně odborového svazu pracovníků ve službách Verdi.

Na největších německých letištích bylo ráno zrušeno pět z deseti letů, jejich seznam firma nezveřejnila. Pasažéři Ryanairu musejí počítat jak s četnými výpadky tak se zpožděními. Podnik již dříve uvedl, že dotčení zákazníci budou o situaci neprodleně informováni a odškodněni.

Irský dopravce čelí kritice odborů napříč Evropou. Obzvlášť v Německu se zaměstnancům nelíbí, že jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur, jako je McGinley Aviation. Loni v prosinci Ryanair dokázal odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodl uznat odborové svazy. Od té doby se mu však nepodařilo s řadou z nich uzavřít dohody o pracovních podmínkách. V létě tak následovala největší vlna stávek v historii firmy a rušení stovek letů.

V srpnu se aerolinky dohodly s irskými piloty a vyjádřily naději, že smíru brzy docílí i na dalších evropských trzích. Minulý týden nicméně pohrozily odborové svazy zastupující palubní personál v Itálii, Portugalsku, Belgii, Španělsku a Nizozemsku stávkou za lepší pracovní podmínky na konci září.

Letecká společnost považuje jejich požadavky za neoprávněné. Pohrozila, že pokud budou stávky pokračovat, přistoupí k rušení některých základen a pracovních míst.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. V loňském roce přepravil zhruba 130 milionů cestujících. V Německu má základny na 19 letištích.