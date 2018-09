Plán Mayové pro odchod z EU čelí silné kritice

Hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier vyjádřil "silný odpor" vůči stávajícímu brexitovému plánu britské premiérky Theresy Mayové. Navrhované přijetí společných pravidel pro výměnu zboží, ale nikoli služeb, podle Barniera není v unijním zájmu, informovala v neděli britská média. Plán dojednaný počátkem července na venkovském sídle britských premiérů Chequers o víkendu kritizovali také bývalí ministři a stoupenci odchodu z EU Boris Johnson a David Davis.

Mayová v příspěvku v listu The Sunday Telegraph napsala, že ze svých návrhů nehodlá ustupovat způsobem, který by byl v rozporu s "národním zájmem". Na Barnierovu kritiku reagovala britská vláda prohlášením, že plán z Chequers je "precizní a pragmatický" a vyplatil by se jak Británii, tak EU.

Barnier aktuální návrh Mayové nekritizoval poprvé, podle zdrojů z jeho okolí citovaných zpravodajskou společností BBC ale dosud nebyl tak explicitní. V rozhovoru s německým deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) řekl, že premiérčin plán by znamenal "konec jednotného trhu a evropského projektu".

Rozdělení pravidel pro výměnu zboží a služeb by podle hlavního unijního vyjednavače pro brexit nefungovalo, protože mnohé produkty přicházejí v jednom balíčku se službami. Barnier zároveň britský přístup odmítá z principu. "Jestliže necháme Brity, aby si z našich pravidel vybírali rozinky, mělo by to vážné následky. Pak by další třetí země mohly trvat na tom, abychom jim nabídli stejné výhody," řekl FAZ.

Samé spory

Přijetí plánu v Chequers vedlo k odstoupení britského ministra zahraničí Johnsona a ministra pro brexit Davise a oba bývalí členové kabinetu se nyní do stanovisek premiérky pustili znovu. Johnson v komentáři v The Daily Telegraph napsal, že prosazení plánu by Británii přineslo "houby s octem". Podle Davise by brexit za stávajících představ vlády byl "skoro horší" než setrvání v EU.

Deník The Times informoval také o iniciativě 20 konzervativních poslanců, kteří se veřejně přihlásili k občanské kampani za tvrdší brexit. Skupina rebelů odmítá záměr zachovat společná pravidla pro britské produkty a volný pohyb občanů EU nebo ponechání Severního Irska v celní unii, jak stanovuje dohodnutá "záložní" varianta. "To by v konečném důsledku nutilo Mayovou začít od začátku a restartovat vyjednávání, což by zase zvyšovalo pravděpodobnost brexitu bez dohody," napsal The Times.

Do plánovaného vystoupení Británie z EU v tuto chvíli zbývá méně než sedm měsíců. Poslední jednání v Bruselu minulý pátek posun v klíčových otázkách irské hranice a budoucího vztahu Británie s EU nepřineslo, premiérka Mayová však stále věří, že se jí podaří vyjednat dobrou dohodu. Podle Barniera je potřeba dosáhnout shody na podmínkách brexitu do poloviny listopadu.