Plný airbus musel přistát. Pilot vylil kávu do kontrolního panelu

Letadlo se 337 lidmi na palubě mířící z Německa do Mexika muselo nouzově přistát v Irsku poté, co pilot neúmyslně rozlil kávu do ovládacích panelů. Ty se začaly rozžhavovat a kabinu zaplnil dým, takže si piloti museli nasadit kyslíkové masky, informoval ve čtvrtek server BBC News s odvoláním na úřad vyšetřování leteckých nehod (AAIB). Při incidentu z letošního února nebyl nikdo zraněn.

Nehoda se stala nad Atlantikem, když piloti dostali kávu v kelímcích bez víček. Kapitán si nápoj odložil na svůj vyklápěcí stolek, ale kelímek se pak "převrhl", uvedl AAIB. Ovládací panel zvuku pak začal selhávat, což vedlo k potížím v komunikaci. Let byl proto odkloněn na letiště v irském Shannonu, kde stroj bezpečně přistál.

Úřad neupřesnil, které aerolinky let z Frankfurtu do Cancúnu provozovaly. Podle nezávislé organizace Flight Safety Foundation to byla společnost Condor Airlines a letadlo, Airbus A330-243, patřilo aerolinkám Thomas Cook Airlines.