Po sedmitýdenním zákazu zaplnili sportující Španělé promenády

Tisíce Španělů v sobotu vyběhly do ulic na jogging a další tisíce vyrazily na cyklistickou projížďku. Španělská vláda totiž od soboty po sedmi týdnech povolila individuální venkovní sportování, od poloviny března zakázané kvůli pandemii covidu-19. Pro procházky a sportování ale stanovila rozvrh hodin podle věkových kategorií. Všichni musí také dodržovat bezpečnou vzdálenost, roušky nejsou povinné, a ven nesmějí lidé s podezřením na nákazu koronavirem či nemocní s covidem-19.

Podobně jako minulou neděli, kdy vláda poprvé od poloviny března povolila vycházky s dětmi, se i v sobotu začaly plnit promenády davy lidí, tentokrát sportovců, například v Barceloně.

Na novou situaci reagoval na twitteru například herec Antonio Banderas: "Poprvé za nouzového stavu jsem si šel zaběhat a hned jsem narazil na paparazzie bez roušek, jak se mi strkají foťáky před obličej. Radši zůstanu doma."

Dosud mohli Španělé od poloviny března ven z domu jen na nutné nákupy, k lékaři či do práce. Od předchozí neděle povolila vláda poprvé vycházky s dětmi, které byly předtím šest týdnů až na výjimky zavřené doma. Ven mohly jen k lékaři či s rodičem, který neměl doma nikoho, kdo by se o ně postaral. Povolení vycházek s dětmi minulou neděli ale vedlo k tomu, že některé promenády a ulice zaplnily davy rodičů s dětmi a lidé podle záběrů na sociálních sítí nedodržovali bezpečnou vzdálenost.

Vláda proto tento týden určila rozvrh hodin pro vycházky a individuální sportování podle věku. Děti do 14 let mohou nyní s jedním z rodičů na procházku mezi 12:00 a 19:00, nezletilí od 14 let a dospělí do 70 let od šesti do deseti ráno a večer od osmi do jedenácti a starší 70 let a lidé závislí na doprovodu mají vycházky od 10 do 12 hodin a od 19 do 20 hodin. Děti mohou na procházku jen na hodinu denně.

Omezení se netýká obcí pod 5000 obyvatel, protože tam podle vlády nehrozí velké shlukování lidí. Španělé smějí ale na vycházku a za individuálním sportem maximálně kilometr od bydliště. Podle deníku El País se nesmí například přemístit autem do jiné čtvrti města a sportovat tam. Sportoviště jsou navíc stále zavřená.

Španělé mají chodit na procházku pouze jednou denně. Dokument stanovující rozvrh a pravidla ovšem neuvádí, jak se toto bude kontrolovat. Ministerstvo zdravotnictví apeluje na zdravý rozum, uvedl El País.

Řada podniků navzdory uvolnění neotevře

Další uvolňování opatření by mělo ve Španělsku začít v pondělí a bude odstupňované podle územních jednotek. Vzhledem k malému počtu případů nákazy budou moci jako první na Baleárském ostrově Formentera a třech z Kanárských ostrovů otevřít malé obchody, ze 30 procent zahrádky restaurací a barů a rovněž hotely a ubytování s výjimkou společných prostor. Mnozí to ale zatím neudělají, protože kromě zahraničních turistů nemohou čekat ani turisty domácí, vzhledem ke stále platnému omezení pohybu pro Španěly mimo své domovské provincie.

Další části země budou moci do jednotlivých fází uvolňování vstupovat podle vývoje epidemie, tedy v závislosti na klesání počtu případů nákazy. Uvolňování by v celé zemi mělo trvat šest až osm týdnů.

Šíření nákazy koronavirem se ve Španělsku už stabilizovalo, i proto se v pátek uzavřela nemocnice vytvořená kvůli covidu-19 ve veletržním areálu Ifema v Madridu. Uzavření pojala regionální madridská vláda symbolicky a slavnostního aktu se účastnilo několik místních politiků a desítky zdravotníky. V sobotu ale píší místní média, že španělská vláda prověřuje, zda neporušili omezení nouzového stavu uspořádáním hromadné akce, když lidé nedodržovali bezpečnou vzdálenost, objímali se a podávali si ruce. Někteří místní politici kritizovali vládu madridského regionu, kterou vede opoziční Lidová strana, že si uzavřením nemocnice dělá politickou reklamu, a označili akt za "nezodpovědný propagandistický spektákl".