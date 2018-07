Po útoku na černou atletku je ministr pod palbou opozice

Lídr italské ultrapravicové strany Liga Severu a ministr vnitra Matteo Salvini čelí kritice ze strany opozice. Ta mu v návaznosti na nedávný rasistický útok na známou atletku vyčítá, že v zemi kvůli své protiimigrační politice vytvořil nenávistnou atmosféru. Informovala o tom agentura Reuters.

Daisy Osakueová, vrcholová atletka černé pleti, byla v pondělí na ulici nedaleko Turína napadena neznámými útočníky, kteří jí hodili vejce přímo do obličeje. Mnozí politici to považují za rasistický útok a viní z toho ministra vnitra Salviniho.

"Útok na lidi jiné barvy pleti se nyní děje často. Je to očividné, nikdo to nemůže popřít. Obzvlášť ti, co sedí ve vládě," napsal na svém Twitteru bývalý premiér Matteo Renzi.

Sama Osakueová incident komentovala následovně: "Nechci to hrát na sexistickou nebo rasistickou stránku věci, ale lidé by měli moci vyjít ven bez obav, že je někdo zničehonic napadne. Jsou to zbabělci."

Policie však útok s rasistickým podtextem zpochybňuje. Podle ní bylo totiž v místní oblasti napadeno podobným způsobem také několik lidí bílé pleti. Nicméně politici to využili ke kritice Salviniho. Ten však na slova Renziho zareagoval rázně. "Že se v Itálii rozmáhají rasistické útoky? To je jasné. Masová imigrace, kterou sem pustila levice, očividně v této věci ničemu nepomohla," rýpl si do bývalé vlády svého politického soka.

"Je to satan"

Salvini čelí kritice také ze strany různých hnutí za lidská práva, nebo dokonce římskokatolické církve. Stejně jako politikům se jim nelíbí postoj, který ministr vnitra zaujímá vůči imigrantům. Populární křesťanský magazín ho dokonce minulý týden na své obálce nazval satanem.

Předseda strany Liga Severu si ale za svým stojí a tvrdí, že za třetinu všech kriminálních zločinů v zemi mohou právě imigranti. "Tohle je jediné a opravdové drama," uvedl.